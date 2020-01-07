四年一期「開放政府國家行動方案」 國發會：1月啟動

為了朝向開放政府，並加入國際間的開放政府夥伴關係聯盟，國發會今（7）日表示，已初步決議我國首次的「開放政府國家行動方案」以四年一期，明訂具體目標，且已建置開放政府資訊網頁，並於今（2020）年1月正式啟動研擬作業。

國發會說明，開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，簡稱OGP）係於2011年由英、美等八個國家創設，目前成員已增至79個國家及20個地方政府，在OGP的倡議及推廣下，以透明、課責、參與為核心價值的公共治理，已在國際間蔚為風潮。

國發會指出，我國目前雖然還不是OGP的成員，但近年來積極參與相關活動；已於2019年5月OGP全球峰會，宣示將自主研提首次OGP國家行動方案，提出具體的政府承諾事項，彰顯民眾參與、開放透明的政策價值，進而促進國際交流與發展空間。

國發會並邀集民間團體及相關政府機關，就行動方案定位、期程與研擬方式等進行討論，初步決議我國首次的開放政府國家行動方案以四年一期，明訂具體目標，並於今（2020）年1月正式啟動研擬作業。

國發會表示，後續將邀集政府機關與開放文化基金會等公民團體代表，組成利害關係人論壇，透過實體會議及網路等多元管道，共同研商我國國家行動方案內容。

為讓各界充分瞭解推動開放政府的相關資訊與最新進度，國發會已建置開放政府資訊網頁，除了介紹開放政府與OGP的價值及理念外，並提供OGP相關作業規範、手冊，供民眾參閱。

國發會盼藉由我國首部開放政府國家行動方案的研擬，落實開放透明、課責及參與的公共治理理念，讓政府施政符合民眾的需要。