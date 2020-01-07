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渣打展望2020年 美元走弱、黃金可望挑戰1600美元

2020-01-07 13:09聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

渣打銀行今發布「2020年全球投資市場展望」，會中預期今年美元指數將有可能下跌約5%，受惠於美元走弱，歐元、英鎊將走揚，但因美企業獲利表現仍強勁，美股仍有上揚空間，有機會挑戰三萬點大關；但受到地緣政治與美總統大選影響，預估黃金有機會向上挑戰每盎司1600美元。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，今年初金融市場呈現樂觀局面，加上美國、歐洲、日本、英國等四大央行，可望保持寬鬆貨幣政策，配合財政刺激措施，今年股票表現將優於其他資產類別。美聯準會維持低利率政策，且不排除降息的可能性；歐元區的經濟動能也正逐漸復甦。中國經濟下滑的擔憂，在有針對性的政策刺激之後趨於穩定。但下半年，隨著美國總統大選的政治不確定性增加，屆時金融市場投資氣氛可能趨於謹慎。

陳太齡認為，2020年金融市場仍有幾項潛在風險。首先，市場對於美國經濟成長減緩的憂慮仍未消退，地緣政治例如中東情勢影響，另隨美總統大選影響逐漸升溫，市場焦點也將由國際地緣政治風險轉向美國國內政治不確定性，中美貿易關係不排除再度陷入僵局。

外匯市場方面，陳太齡指出，2018年初開始的強勢美元，在今年將呈現下降趨勢，主要受到美聯準會擴大資產負債表，增加全球美元流動性，且美中貿易緊張局勢緩解，將會壓抑美元的避險特性，預期美元指數在2020年間將有可能下跌約5%。

美元走弱，歐元和英鎊將是最大受益者，陳太齡表示，歐元區有望實施財政刺激措施，改善經濟成長前景；英鎊則因當前評價面偏低，迅速達成的脫歐協議可能有助釋放潛在投資需求，讓國際資金重新流入英鎊，搭配英國官方增加財政刺激措施，英國的經濟成長可能加速，支持英鎊兌美元向上挑戰1.41。

人民幣部分，受惠於美中貿易緊張局勢消退，有助減弱美元兌人民幣的波動性，預期美元兌人民幣匯率可能在6.80至 7.20區間波動；而美元兌日圓則可能落在105到112的交易區間，澳幣兌美元則可能在0.66到0.72之間來回震盪。

隨著美元回跌，帶動黃金利多，加上黃金的避險特性，一旦貿易緊張局勢意外爆發，或任何全球經濟成長走弱的跡象，均可能帶動金價進一步上揚。陳太齡表示，持續看好黃金作為長期避險資產，黃金價格仍有機會向上挑戰每盎司1600美元；原油供需大致不變，西德州原油落在每桶60美元上下區間。

股市部分，陳太齡認為全球低利率與資金流動性充沛下，2020年全球股市表現仍偏向樂觀。近期美股將公布第四季財報，去年美國企業盈餘些微下滑，但今年預估會有9%成長，美國企業與獲利表現仍強勁，評價面上本益比確實有點高，但EPS漲上來，美股還會有一些上揚空間，企業財報第一季若好轉，或許有機會挑戰三萬點。

歐元區由於以銀行業帶頭的產業前景已逐步改善，也將有利於歐元區股票表現；亞洲地區但日本除外部分，看好中國、印度和南韓股市，尤其若中美貿易緊張局勢降溫，或維持現狀不再升級，中國和南韓股市表現可能明顯優於亞洲其他的經濟體。

債券方面，陳太齡指出，去年公債或企業債券皆有強勁表現，但也意味著收益率和價格吸引力減低，預期今年各類債券績效表現將趨於平穩，但仍將有機會帶來正報酬。新興市場美元債可能有5%左右的報酬表現，表現可望優於成熟市場債券；成熟市場高收益債券，預期可能有將近6%的報酬，仍具吸引力，但留意違約風險可能上升的情況；而成熟市場投資級企業債券，評價面逐漸偏高，看法轉趨中性。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。記者戴瑞瑤／攝影
渣打銀行財富管理處負責人陳太齡。記者戴瑞瑤／攝影
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債券人民幣匯率歐元區

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