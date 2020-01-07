今年國旅要不要再補助？全看陸客臉色

去年為刺激國人出遊，降低陸客縮減對觀光業的衝擊，交通部一連推出三個國民旅遊補助，其中擴大秋冬遊還延續到今年1月底，今年是否還會繼續補助，交通部長林佳龍說，國旅補助對於國內旅宿業的住房率是有提升的，特別是離島，如果選舉過後陸方有善意回應，會減少國旅補助。

據指出，交通部強調因受到陸客縮減衝擊，所以推出國旅補助方案，刺激國人出遊，來協助觀光業，但去年1至8月陸客來台人數爆量，交通部還是推出擴大暖冬遊和春遊兩個補助案，不少人認為這是為了選舉，而且不斷的補助養大了旅客胃口，未來沒有補助恐會造成無人出遊窘境。

交通部今（7）日舉行新春記者會，林佳龍被問及今年是否繼續推動國旅補助，他表示，去年我們召開全國觀光會議，觀光政策白皮書有說要以觀光立國，訂有國旅和國際旅客目標，獲得行政院和總統支持，但中國每逢選舉就限制人民來台，我們要對最壞的情況有最好的因應。

他說，補助次數過多會否造成疲乏，這部分會檢討，因為陸客來台非操之在我，選舉過了我們希望可以結束限縮，這是一種呼籲，如有善意回應，會減少國旅的補助，不過，我們希望在補助的這一、兩年中，國內旅遊品質和產值都要提升。

至於今年國際旅客來台人數的目標，林佳龍說，因為陸客來台的變數太大，所以暫訂以1,200萬為目標，但今年在國際觀光客來台部分會加大宣傳力道。

觀光局長周永暉補充說，國旅和國際旅客確實是不同市場，屬於兩本帳，但相同的是住房率，國旅補助確實提升了旅宿業的住房率，但希望一日遊的國旅比例可以降低，提高留宿率。