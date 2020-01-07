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台糖養豬排泄物發電 已累積達10萬度電

2020-01-07 11:57聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台糖持續發展利用養豬排泄物發電，目前已累計發電10萬度。圖／台糖提供
台糖持續發展利用養豬排泄物發電，目前已累計發電10萬度。圖／台糖提供
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台糖積極發展養豬排泄物發沼氣發電，從106年取得首張再生能源執照後，每產出1000度電可得到一張憑證，目前已累計產出100張憑證，也就是10萬度發電量，並已完成83張的交易，而上個月再拿下第二張執照，是全台唯一一家取得生質能類別的再生能源憑證供給者。

台糖表示，政府為因應全球綠能產業鏈的趨勢，於民國106年推動再生能源憑證制度，並依照發電來源分作風力能、生質能、太陽能、地熱能及水力能等類別，為綠電打造專屬身分證明及履歷。而積極投入沼氣發電的台糖，也於隔年12月以屏東大響營第一畜殖場通過審核，成為全台首座生質能類別的再生能源憑證養豬電力案場，去（108）年12月台糖四林畜殖場同樣取得資格。

台糖表示，自投入再生能源憑證市場以來，台糖已累計產出100張再生能源憑證，相當於以沼氣產生了10萬度電，並陸續透過再生能源憑證中心的線上競標平台與需求買家進行交易，至今已完成83張憑證交易，而截至目前為止台糖仍是全台唯一一家取得生質能類別的再生能源憑證供給者。

台糖指出，畜殖場利用豬糞尿資源進行厭氧消化反應，藉以產生沼氣能源，並經脫硫處理用於發電，此舉不僅可有效解決養豬場的環保問題，協助綠電發展，其發酵後的沼渣及沼液更可作為農用肥份，回歸農田，以達新農業與循環經濟的目標。未來台糖會持續發展沼氣發電，並投入綠電市場，期能舒緩臺灣產業端的綠電需求，並為各類產業的永續經營發展貢獻一己之力。

台糖持續發展利用養豬排泄物發電，目前已累計發電10萬度。圖／台糖提供
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台糖再生能源綠電

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