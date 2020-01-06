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貿易戰轉單效應 我國越南投資熱由高科技業打頭陣

2020-01-06 20:47經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

美中貿易戰下，越南成為我業者投資熱點。經濟部統計指出，去（2019）年1至11月我國核准對越南投資金額達8.5億美元；值得注意的是，過去我投資越南以傳產為主，但美中貿易戰下，去年我投資越南則以科技業為大宗，顯示越南成為我科技業轉移生產基地之主要選擇。

經濟部統計處指出，去年前11月我對越南投資，以製造業占54.1%為最大宗。而相較以往以紡織、基本金屬、化學材料等傳產為主，去年我對越投資則以電子零組件業、電腦電子及光學製品業等為主，兩者占比合計占22.1%，較2018年增加18.8個百分點。

經濟部統計處分析，主要是因為電子零組件業、電腦電子及光學製品業受美中貿易紛爭影響，而轉移生產基地。此亦反映出美中貿易戰下，部分科技業除了回台投資外，越南也成為海外生產基地轉移首選。

除了製造業外，去年前11月我對越投資電力及燃氣供應業達1.5億美元，占17.8%；另外，我對不動產業投資1.2億美元，占14.2%。經濟部統計處分析，主因越南內需市場快速成長，我業者擴充太陽能發電廠及不動產開發投資，兩者合計占比較2018年增加31.8個百分點。

投資將帶動出口。我對越南出口以中間財為主，前三大貨品依序為紡織品、塑膠橡膠製品及化學品，去年前11月三者合計占49.1%。

惟經濟部統計處進一步指出，隨著科技業擴大對越南投資，帶動上游半導體等電子零組件對越出口達8.5億美元，年增37.1%，成長幅度驚人。

根據經濟部投審會統計，去（2019）年1至11月我國核准對越南投資金額達8.5億美元，占我對東協投資總額近四成。經濟部指出，越南同屬CPTPP及RCEP成員國，享有關稅優勢，加上人口紅利及工資相對便宜，因為成為我新南向的熱門投資地，而美中貿易戰又進一步推升我科技業對越南投資熱潮，使得我對越南投資熱度不減，日前台越雙方更新投資保障協定（BIA），預期我對越南出口與投資都會持續成長。

越南經濟部科技業

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