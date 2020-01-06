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一個月要存多少才算及格？ 引網討論最佳存款比例

2020-01-06 21:00聯合新聞網 綜合報導

一名女網友PO文表示，自己每月大概可以存一萬元左右，雖然沒有打算要買房，但是自己...
一名女網友PO文表示，自己每月大概可以存一萬元左右，雖然沒有打算要買房，但是自己一直覺得不太夠，讓她好奇詢問網友「一個月要存多少錢才算及格？」示意圖／ingimage
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許多人在出社會自己開始賺錢後才會開始理財，並理解理財的重要性，自己辛苦賺來的每一筆薪水也都會小心翼翼的使用著，就是因為賺來的這些錢都是得來不易的。昨（5）日就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己扣掉平常開銷加上給家裡的錢，每月大概可以存一萬元左右，雖然沒有打算要買房，但是自己一直覺得不太夠，因此她好奇詢問廣大網友「一個月要存多少錢才算及格？

原PO在文中提到，自己現在一個月可以存到一萬多元左右，但是還是覺得不太夠，再加上最近剛好看到街口集團推出託付寶的廣告，高額的收益對她來說相當具有吸引力，之前和身邊的同事聊到一個月可以存多少時，大多數的同事好像都能存到一萬五以上，因此讓她想試試看類似活存的金融產品，她認為這樣至少可以加減多賺一點，而且怎麼樣都會比單純存一萬元來得多。

她也提到，自己以前每月沒存到一萬還不怎麼在乎，但現在則想要拚一點一個月存個一萬五，一年下來利息就有差了，但不知道一個月到底要存多少錢才算及格。

PO文一出後，紛紛釣出不少有經驗的網友分享自己的看法，「大概月薪的15%就及格了」、「住家裡的如果沒有隨便花買其他東西，其實真的能存到薪水的40%左右」、「單身的話住家裡加上給家裡錢，能存到30%-40%就已經很不錯了」、「外食的話，搞不好存10%就及格了」、「25%-30%是最良好的比例」。

但也有其他網友持不同看法，認為還必須依照自己的個人情況，「還是要看自己的基本開銷來決定，每個人都不一樣」、「主要還是要看收入跟個人消費習慣吧」、「答案還是因人而異啦！畢竟消費什麼的都是依個人的習慣而定居多」。

薪水PTT定存

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