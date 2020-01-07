由大聯大公開收購文曄事件談國際競爭法結合規範的一致性

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自從2019年11月大聯大公司宣布公開收購文曄公司開始，此事件已為國內外半導體產業界拋下震撼彈，誠如筆者於日前投書媒體已文中指出，本事件牽涉到諸多競爭法的重要議題，是個相當有趣的案例。以下筆者就相關報導中比較少涉及的競爭法國際規範一致性部分分享個人觀點，以供讀者們參考。

競爭法主管機關國際合作的密切性與重要性不同於其他專業領域，國際競爭法主管機關間合作關係相對來說是很緊密的。目前競爭法的國際組織包含有經濟合作暨發展組織 (OECD)、亞太經濟合作組織 (APEC)、國際競爭網絡（ICN）以及東亞競爭主管機關高峰會（EATOP）等。其中層級最高的莫屬於OECD的會議，該會議每半年於OECD總部法國巴黎召開為期一週的密集會議，每年的期末會議亦和全球競爭論壇（Global Forum of Competition）一併舉行。目前我國雖具OECD的觀察員身份，但每次會議公平會均派員參與，分享本國案例和積極參與世界各國案例的討論。值得一提的是，OECD會議不但邀請各國代表參加，並有保留席次給法律業界代表團(Business Industry Advisory Committee, 簡稱BIAC)參與，藉此傾聽來自法律實務界的聲音。該會議討論的議題均為國際競爭法的主流議題，包含市場力濫用、結合管制、聯合行為等。

就筆者代表臺灣公平會參與近年OECD會議的記憶所及，以結合管制議題來說近年來探討過的重要議題包含各國結合申報的門檻、結合審查的經濟分析方法、以及結合競爭分析所需考量的公共利益等。大體來說，大部分國家的結合管制申報門檻是以銷售額為單一衡量依據，此部分原因有二：第一、市占率需要建構在市場界定上，界定不同的競爭市場會產生不同的事業市占率，因此比起市占率來說，銷售金額資料往往比較好掌握且比較容易由公開發行的報告中收集。第二、對於結合企業來說，銷售金額是比較方便取得，是讓企業比較能接受的方式。雖然各國的結合管制的基本原則均是以判定是否該結合案會影響後續市場競爭狀態為主，但各國的結合申報門檻相關規定確有所差異，此差異性主要來自於考量各國自身產業結構的特殊性。就臺灣的競爭結合管制規範來說，是採取雙軌制，亦即一併考量市占率和銷售額，相對於採用單一銷售額的諸多國家而言，臺灣應該算是對結合管制採取較保守且嚴謹的態度。

就結合審查的經濟分析方法來說，目前各國均已達成高度共識，常見的結合經濟分析工具包含UPPI指數等方法已經大量實際應用於美國、歐洲、日本和臺灣等國家的結合案分析中。就結合競爭分析所需考量的公共利益方面，此議題之共識度比較薄弱，因為公共利益的考量會因案而異。

由國際競爭法對結合管制觀點看大聯大公開收購文曄事件為何大聯大宣布公開收購文曄乙案涉及國際競爭法的規範的議題？主要原因在於此案牽涉到各國競爭法主管機關的結合管制與申報規定。因為大聯大和文曄公司業務涵蓋全球，兩公司在亞太地區半導體通路市場的市占率更高達五成之多，因此除了臺灣之外，兩公司業務可能和中國競爭主管機關關連性最高。所以本案件牽涉到兩個有趣議題：臺灣和中國競爭主管機關是否會出現不同調狀況？甚而，若中國反壟斷機構決定對此案件進行審理，臺灣公平會立場又該為何？讀者經由筆者以上的論述可知，在國際競爭法規範逐漸走向一致性的趨勢下，其實臺灣和中國對於結合管制的概念上是非常一致性的。中華人民共和國反壟斷法第四章第20條第二款「經營者通過取得股權或者資產的方式取得對其他經營者的控制權。」以及第三款規定「經營者通過合同等方式取得對其他經營者的控制權或者能夠對其他經營者施加決定性影響。」，此兩條款若和臺灣公平法的第10條第五款「直接或間接控制他事業之業務經營或人事任免。」相比較，筆者認為在立法意旨上是相當一致的，背後均強調結合案之成立與否著重於該案件所隱含的實質影響力。另依據日前中國輿論的相關報導，大聯大收購文曄案件現已引起中國競爭主管機關的高度關注，並陸續進行相關的實質審理工作，由此可知中國的競爭主管機關認為此案並未完全排除適用中華人民共和國反壟斷法第四章第20條之相關規定。如前所述，相對於其他國家來說，臺灣應該是對結合管制採取較嚴謹的作法（因其同時考量市占率和銷售額），在此情形下若臺灣公平會對該案件進行實質審理，似乎是件相當合理的事，也較符合國際規範的一致性。就筆者知識所及，任職公平會的事務官們對結合案件之審查具備豐富經驗，實已具備對該案件進行實質審理的專業能力，若對該案件進行實質審查可藉此釐清相關爭點。