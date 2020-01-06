「漁電共生」起步走 漁業、能源再現生機

政府積極推動能源轉型，目標於2025年將再生能源占總發電量比例提升到20%，為此政府正極力推動地面型太陽能發電系統，「漁電共生」便是今年(2020)加速推動的目標之一，期望透過一地多用的方式發展太陽光電，並藉此改善漁場環境，再創養殖漁業風華。

漁業署代理署長張致盛表示，國內養殖漁業因受到國際全球市場以及氣候變遷的影響，使得養殖漁業的經營必須要做一些結構性的改變，若能藉由養殖結合綠能，讓相關產業能共存共榮，是正面的影響。

針對漁電共生的產能影響，農委會水產試驗所所長陳君如指出，「漁電共生」於去年(2019)年底，由水產試驗所發表試驗成果顯示，無論是「浮動行光電設施」或「立柱型光電設施」之下，生產沒有問題，並可提供適當的遮蔭與避風，降低夏季水溫，期望冬季可抗寒增溫，使得魚苗獲得更好的生長環境，進而帶動養殖、綠能兩種產業結合，達到共存共榮、永續發展的成果。

全台日照時數第一名的台南，也積極投入漁電共生的行列。「綠能不是萬能，但是沒有綠能卻是萬萬不能」台南市長黃偉哲表示，廣大民眾都有用電需求，政府必須重視能源配比，以及努力增加再生能源的生產。漁電共生不僅是在發電，更是強調與養殖「共生」的概念，是種很好的模式。對於養殖漁民、地主、發電業者，更能達到共生共贏的成果。

經濟部政務次長曾文生則指出，發展漁電共生將帶來長期效益，讓土地能一地多用，使地的部分拿來養殖、天的部分拿來發電，不但能提高效能，也可以增加收入。台灣的養殖業在國際上非常有競爭力，若能把科技的知識、環境管理的能量，一起引導到養殖漁業，並以「農漁為本、綠能加值」為理念，未來將無可限量。