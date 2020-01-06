機車汰舊換新北市最高補助1.8萬 中低收入戶再加碼1萬

為加速淘汰老舊機車及鼓勵使用低污染環保電動二輪車，環保局今（6）日公告「2020年度淘汰二行程機車及機車汰舊換新補助計畫」，加碼補助設籍北市民眾淘汰1997年6月30日(含)出廠前一至四期老舊機車換購電動機車，一般民眾淘汰老舊機車換購電動機車最高可獲補助1.8萬元（環保局3,000元、環保署5,000元、經濟部1萬元），中低收入戶換購電動二輪車、七期燃油機車則再加碼1萬元補助，中低收入戶最高可獲補助2.8萬元。另持續提供淘汰二行程機車補助現金500元或領取公共運輸定期票1,280元（二擇一）。

鼓勵二行程機車淘汰方面，選擇「公共運輸定期票補助金1,280元專案」，可享有30日內台北捷運、淡海輕軌、台北市聯營公車及新北市市區公車等公共運輸無限次搭乘優惠，且有台北市境內YouBike借車前30分鐘免費優惠。

環保局也提醒，此方案申請時要提出悠遊卡（普通卡、悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、學生卡或數位學生證）之卡號，購買定期票須於2020年12月31日(含)前啟用，啟用後30日不得申請退費，逾期啟用或申請退費視同放棄。

有意申請者可至環保局網站補助專區（https://tinyurl.com/uhpdlem）下載申請表格，或透過臺北市環保局-定檢好康愛報報LINE@服務，查詢定檢資料及相關補助資訊，環保局將不定時推出抽獎活動；民眾可直接掃描下方QR Code後點選加入，因補助名額有限，呼籲民眾須把握時間申請。

由於機車汰舊換新補助金額逐年調降，環保局提醒車主及早淘汰老舊機車，改用電動二輪車或符合七期環保排放標準的機車，不僅減少空氣污染，還可享有較高金額之補助，一舉數得。