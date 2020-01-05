台中連日陷霧霾 台電：電力業非空污主因

針對近日台中市空氣品質不佳、深陷霧霾，台電公司今（5）日指出，台中火力發電廠已配合實施機組降載，自3日起連三日大幅降載，並強調電力業雖非空污主因，但台電仍在確保系統供電穩定、滿足用電需求的前提下，全力持續降載減排，為空品改善貢獻心力，呼籲社會各界能一起努力，空污防治大家一起來。

台中市近日空氣品質不佳，市區籠罩在霧霾中，台中市長盧秀燕也取消今日日間的輔選行程，上午出席空汙應變會議，並表示前30大固定汙染源自主配合降載，也要求台中市所屬焚化爐減產至少5%，同時加強稽查，減輕空品惡化衝擊。

盧秀燕日前曾多次透過行政手段等方式，要求中火降載甚至題雞。台電發布新聞稿指出，台中電廠已配合實施機組降載，自元月3日起連三天大幅降載，每日減少發電量均超過全廠可發電量的六成以上。

台電指出，依據空品監測資料，台中空品連續第三天空品不佳，中火配合擴大降載，全廠除歲修及廢照共停機四部，其餘六部機組均執行友善降載減排，以全廠裝置容量中實際運轉發電比例計算，3日實際發電量占39.8%、4日實際發電量占37.6%，而今日累計至下午3時，實際發電量僅約占35.1%，連三日均減發超過6成以上。

台電表示，空污來源眾多，電力業並非唯一污染源，依據環保署最新的調查研究結果，電業影響占比實際上為5.4%，但台電仍持續主動為改善空品貢獻心力，並不計成本採取當代最佳環保改善技術，努力兼顧供電穩定並減煤減排。

台電強調，然而改善空品並非僅透過電廠降載即可達成，因此再次疾呼，空污問題需全面治理，以科學數據分析，進一步對症下藥，希望社會各界以全面治理觀點處理空品議題，以免影響處理空品的時機。