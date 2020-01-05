假新聞太多來不及查證？國發會：26.8%會轉發

網路時代資訊爆炸，資訊真偽難辨，到底是不是假新聞，你會查證嗎？國發會調查顯示，有高達45%的網路族收到無法斷定真假的訊息或新聞時，不會去查證，甚至有超過四分之一的人會就這樣轉發出去。

資訊爆炸的年代，凡是問網路，完全體現「秀才不出門，能知天下事」，但是網路消息真真假假，難以辨認，尤其每到選舉季節，還可能充斥著各種口耳相傳的「馬路消息」，甚至是假新聞。

國發會近期公布的2019年個人家戶數位機會調查報告，調查顯示，我國 12歲以上網路族中，合計有26.8%坦言會轉發無法斷定真假的訊息或新聞 ，但也有72.8%從來沒有這麼做。

調查顯示，收到無法斷定真假的訊息或新聞，只有54.5%曾經查證，不會查證的比率則從2018年的34.8%增為44.9%，國發會認為，網路使用者對於不確定消息不查證的情況惡化。

至於會查證的人，多數是透過網路查證，其次是跟周圍請益，也有少部分人會查閱書籍。

進一步觀察兩性對於不確定消息，雖然都超過七成表示「不轉貼或分享不確定消息」，但是女性願意去求證的比率較男性高。

不同世代對於不確定消息的處理態度也不同，年紀越長對於「網路消息或新聞求證」的比率越低，30至39歲族群會求證的比率最高， 有65.8%，隨著年齡遞減，50-59歲會查證的比率為46.2%，到了60歲以上查證比率剩下不到四成。

針對網路高匿名性帶來的酸民文化及網路霸凌，調查顯示，超過八成網路族認為自己在網路世界的發言與真實世界差不多或者不願意在網路上發言 ，但有4%網路族坦言自己的發言較真實世界激烈，還有4.1％表示最近一年有在網路上遭受他人言語攻擊或爸令的經驗。