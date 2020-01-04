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救空汙！ 台電：去年火力電廠降載逾千次減發破百億度

2020-01-04 14:59經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

台電今（4）日表示，去年全年火力電廠降載次數超過1,000次，減發度數破百億度，更為前年近二倍。

台電進一步指出，尤其，去年9~12月空汙季期間，火力電廠減發度數便超過前年一整年的減發度數。台電強調，電力業雖非空汙主因，在確保系統供電穩定、滿足全民用電需求的前提下，多管齊下努力降低排放，也期望各界一起加入，共同解決空品議題。

台電指出，自106年11月起，台電配合空品預警執行友善或自主降載，去年因供電趨於穩定，持續擴大降載減排，9月進入空污季後，更執行「環保停機」，讓機組停止運轉不發電，因此空污季降載減發電量屢創新高，總計台電火力電廠全年共降載1,183次，減發111.4億度。

前年降載次數則為995次，減發58.3億度。去年減發度數為前年的1.9倍，單是9~12月空污季，就降載了582次，減發72.6億度，即已超過前年一整年的減發度數。

台電指出，台中電廠去年降載462次，減發66.4億度，前年368次，減發近30億度，相較之下去年減發度數為前年的2.2倍。興達電廠去年降載565次，減發37.2億度，前年463次，減發17.7億度，去年減發度數為前年的2.1倍。

台電強調，空汙來源眾多，依據環保署最新的調查研究結果，電業的影響占比實際上為5.4%，但台電依然致力環境友善，台電燃煤電廠排放量較101年降低近五成，未來仍會依能源政策規劃，持續推動增氣減煤，排放還會下降。

台電電廠

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