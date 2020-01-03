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春安勞檢來了！營造、石化、量販店、物流業皮要繃緊

2020-01-03 21:26經濟日報 記者江睿智／即時報導

年節將至，勞動部今（3）日宣布啟動春安勞檢。針對營造、石化、大型公共工程等高職災場所勞檢工作安全，並鎖定交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等勞檢勞動條件，預計總共至少勞檢3,300場次。

勞動部表示，即日起至2月10日，春安勞檢將全台同步進行，盼透過加強檢查、宣導及輔導等措施，督促事業單位落實各項防災機制並遵守過勞預防相關規定，減少職災發生，確保公共安全。

勞動部職業安全衛生署組長李文進指出，勞動條件檢查鎖定涉及公眾安全或業務異常忙碌的交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，預計勞檢360場次。勞動條件勞檢重點包括：工時、休息、休假及適用例假彈性調整措施等，是否違規。

至於工安方面，李文進表示，將針對營造業、大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗、屋頂修繕、侷限空間作業等高風險工作場所進行勞檢。其中，針對營造業規畫勞檢1980場次、石化及化學100家及高職災及高危險廠場30家等。

勞動部表示，歲末年終及春節期間，多數行業較平時忙碌，但對於勞工安全衛生設施及過勞預防的要求，雇主更不能疏忽，應加強現場安全管理。對石化及化學工廠應強化危害物之管理與動火許可、對營造工程應落實施工架與模板支撐之倒塌崩塌災害預防、工廠歲修作業對進場管制與承攬管理等事項應確實辦理，以避免火災、爆炸、墜落、物體飛落、倒塌崩塌、洩漏中毒等災害。

勞動部呼籲，雇主應遵守職業安全衛生及勞動法令規定，尤其在農曆過年前這段期間，往往會增加許多零星工程或一些臨時性、動態性作業，危險性相對升高，務必要做好職災預防。

勞動部表示，事業單位如違反《勞動基準法》部分，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反《職業安全衛生法》部分，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。

勞檢勞動部職災

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