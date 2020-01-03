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國軍史上最高階將領殉職 黑鷹事故原因勿妄加揣測

看清社會現實！謝忻親解「為何愛上阿翔」

勞動部啟動春安勞檢 鎖定大型工程及量販運輸業

2020-01-03 20:00經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

勞動部今(3)日宣布啟動為期一個月的春安勞檢，將針對石化、化學工廠還有營造工程等業別，以及量販、運輸物流業者等事業單位，不過值得注意的是，興起的外送平台業者，在今年農曆春節連假沒有列入勞檢行列，勞動部表示，因為涉及修法，得等到3月修法後才會進行勞檢，但已於2019年11月公布承攬跟雇傭認定原則，只要外送員檢舉申訴，仍會啟動勞檢。

勞檢勞動部連假

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