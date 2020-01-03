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新北市：工業區立體化方案新制 預計今年4月修完

2020-01-03 17:58經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北市經發局今（3）日預告「新北市工業區立體化方案」新制將在今年4月修正完成後上路，加碼回饋容積率及放寬廠商捐贈公益性設施容獎上限30%，且全部可以免計容積，廠商可取得更多容積獎勵額度，增加更多的產業空間。

新北市經發局表示，配合行政院去年12月27日公告修正的「工業區更新立體化發展方案」，盡速辦理修訂相關法規中，預計今年4月底前完成。未來廠商捐建中繼廠房、提供社會福利、公益設施等空間，將得免計入容積，給予最高獎勵容積30%。

另外，針對能源管理容獎項目亦修正，調整為取得「ISO 50001能源管理系統」證書者，給予獎勵容積2%、設置太陽光電發電設備於廠房屋頂範圍50%以上者，給予獎勵容積3%，以符合產業界期待。

新北市經發局指出，「新北市工業區立體化方案」自2019年7月受理至今，已審理通過共17案，申請土地面積高達6.37公頃，其增加樓地板面積2.26萬平方公尺，投資金額為118.90億元，預計可提供超過9,158個就業機會及創造約554.73億元產值。

最新審查案件包括中和貫崑科技有限公司為印刷電路板組裝代工為主，原係租賃他人廠房使用，受限廠房空間不足，決定購置本案基地興建自有廠房，深耕新北，成為以OEM為導向之專業代工廠。

另外，先鋒材料科技股份有限公司在新莊北側知識產業園區內，為該集團第二件立體化案件，將成立研發製造基地，完成研發量產一條龍，以引進各項先進之材料所需設備及相關潛在業者，強化產業群聚效能。

同為開發公司之東聯開發股份有限公司、達欣開發股份有限公司及富嘉開發股份有限公司3家聯合申請案，預計未來可提供82個單元廠房供低污染無廢水產業進駐，釋出更多產業空間。

新北市經發局今（3）日預告「新北市工業區立體化方案」新制將在今年4月修正完成後上...
新北市經發局今（3）日預告「新北市工業區立體化方案」新制將在今年4月修正完成後上路，加碼回饋容積率及放寬廠商捐贈公益性設施容獎上限30%，且全部可以免計容積，廠商可取得更多容積獎勵額度，增加更多的產業空間。記者林于蘅／製表
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