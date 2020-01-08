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大聯大收購文曄案-非合意收購與關係人權益影響分析

2020-01-08 07:00文／ 李志強 (淡江大學教授，普渡大學經濟學博士)

圖／shutterstock圖庫
圖／shutterstock圖庫
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繼四年前半導體封裝大廠日月光公司惡意（非合意）收購矽品公司之後，最近IC零組件通路第一大廠商－大聯大公司也從市面上收購三成左右第二大廠－文曄公司的股票，此一財務投資也引起文曄公司對大聯大公司非合意收購的疑慮。

儘管大聯大公司出面澄清，但文曄公司經營層並不相信，而是以大動作召開記者會，認為此一非合意收購，勢將衝擊員工、股東，以及客戶的權益。一時之間，陷入各說各話的境地，而有加以釐清的必要。有鑑於此，本文擬從關係人的權益與是否有壟斷的可能性，分析其非合意收購的可能影響。

大聯大公司公開收購文曄公司此一舉動，會不會如文曄公司所言，損及員工、股東、客户、原廠利益？我們試著分析，觀點如下：

第一，對員工而言，雖然非合意收購不排除有可能演變成，公司為了提高生產力，淘汰若干員工，導致裁員的情況。不過，此點疑慮似乎已經得到大聯大公司的澄清，因為大聯大公司召開記者會，並提出不推派董事代表、不與第三方合作表決或召開股東會、會依法參加股東會、不再加碼等五大承諾。根據此五大承諾，應不致發生後續的裁員情況，否則身為上市公司的大聯大，公開做不實承諾，將可能面臨證券相關法令的制裁。

第二，在股東方面，大聯大本次公開收購的溢價率為26.9%，文曄股東如選擇應賣即能共蒙其利。

第三，在客戶方面，姑不論大聯大已對外表明不介入文曄經營，客戶仍保有直接採購或透過國內外代理商採購的選擇權。目前企業直接採購占約2/3，並無壟斷之虞。

第四，就原廠利益而言，原廠的談判籌碼根本優於下游通路廠商，例如德州儀器（TI）想收回代理權，根本不受通路商的左右，其權益不致受到影響。

其次，大聯大本次公開收購完成後會不會形成壟斷局面？雖然文曄主張，大聯大與文曄合計的市占率在國內上市櫃通路商將達近七成，在亞太也有五成的占有率，似乎有壟斷之虞。但如進一步了解半導體的生態，上游業者、記憶體製造商、IC設計業者，其談判籌碼優於下游的通路業者，通路商的毛利率祇有5～6%，試想如果通路業者有巨大壟斷影響力的前提下，毛利率怎麼可能祇有5～6%？至少應有10%以上的毛利率，才有壟斷的超額利潤，而且半導體零組件的採購有七成採取直接銷售模式，其餘才採取委託通路商採購方式，而通路商又有國內、國外代理商。據此判斷，壟斷的可能性大幅降低。

整體而言，不損及關係人權益，又無具體壟斷的事實下，大聯大公司的非合意收購未嘗不可能是個多贏的結局。

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