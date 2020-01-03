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中央放寬調整立體化公益空間免計容積 新北估4月底上路

2020-01-03 16:15聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，依照過去廠商反應放寬調整獎勵內容，包括能源管理的容積計算及捐贈公益空間免計容積，由於各地方政府還要修相關法規，新北市預計4月底修好都市計畫法新北市施行細則，屆時才改用新制，目前仍按舊制辦理。

新北市經發局指出，調整部分包括能源管理容獎項目，原本「ISO能源管理書」上限1％、「屋頂太陽光電」上限2％及「建築整合設備」上限2％；調整只有「ISO能源管理書」及「屋頂太陽光電」兩項，各上限為2％及3％；調整後能源管理總項仍維持最高5％容獎。

此外，針對捐贈空間或繳回饋金項目，基準容積30%上限維持不變，但原本其中捐贈公益空間採捐1得1，放寬為捐贈公益空間30%免計容積。若舉例原本有100坪，中央舊制就捐贈公益空間可捐15坪、領回15坪，新制上路後，即可捐30坪、領回30坪。

經發局表示，市府配合行政院去年底公告修正的「工業區更新立體化發展方案」，盡速辦理修訂相關法規中，預計今年4月底前完成。

經發局統計，自去年7月受理至今，已審理通過共17案，申請土地面積高達6.37公頃，其增加樓地板面積2.26萬平方公尺，投資金額為118.90億元，預計可提供超過9,158個就業機會及創造約554.73億元產值。為協助更多業者了解方案內容，市府已從去年12月25日起再度陸續召開立體化說明會。

行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，依照過去廠商反應放寬...
行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，依照過去廠商反應放寬調整獎勵內容，新北市預計修法4月底可通過。報系資料照
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行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，調整能源管理的容積計...
行政院去年12月27日公告修正「工業區更新立體化發展方案」，調整能源管理的容積計算及捐贈公益空間免計容積。圖／新北市經發局提供
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