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今年首個頭獎開出！ 威力彩3.41億獎落土城一人獨得

經濟部一口氣通過 泰翔等九中小企業共43億元投資案

2020-01-02 21:12經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部今（2）日一口氣通過九家中小企業、共43億元投資案。「中小企業加速投資行動方案」實施至今，已有111家中小企業通過審查、總投資金額約490億元，帶來4,779 個就業機會，後續還有近 70 家排隊待審中。

今日獲審通過的中小企業，包括：科達製藥、益可芬、力盛彩色印刷、上順水泥、青志金屬、鍇榮實業、樺瑩工業、昆兆益精密、泰翔工業等九家。

經濟部投資業務處指出，科達製藥將投資逾9億元拆除桃園平鎮工業區舊廠、擴建中藥新廠，增設科學中藥新產線，招募67 名本國人才。益可芬將投入7,000萬元在桃園蘆竹新建智慧化廠房，可新增 32 名本國就業機會。

力盛決定投資超過5億元在苗栗後龍建新廠，可帶來78 個本國就業機會。上順水泥將投資4,000萬元在高雄大發工業區添購環保土木材料用的專業拌合硬體設備，可創造15個本國就業機會。

青志金屬工業將投入近 13 億元在苗栗銅鑼科學園區新建廠房、增設高度智慧自動化產線，可為苗栗帶來 101 個本國就業機會。

鍇榮實業決定在台南沙崙工業區新建廠房，導入新式自動化 CNC機台，預計投資9 ,000萬元，可新增13個本國就業機會。樺瑩工業決定投資7億元建新廠擴大產能，轉型智慧化，可創造75個本國工作機會。

昆兆益規劃投資約3億元在台中市太平區建置智慧自動化新廠、整合4個舊廠，可創造26個本國工作機會。泰翔工業將投資近3億元在桃園觀音建新廠，導入智慧化鑄造產線生產船舶用泵浦零件等雙相鋼金屬製品，同時招募28名本國專業人才，期望藉此次投資從3K產業轉型為4C產業，吸引更多年輕人投入。

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