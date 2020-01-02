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今年首個頭獎開出！ 威力彩3.41億獎落土城一人獨得

因為這些企業 去年大量解僱人數暴增

2020-01-02 21:06經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

圖為2019年台大今年校園企業徵才博覽會場擠滿人潮。 圖／聯合報系資料照片
圖為2019年台大今年校園企業徵才博覽會場擠滿人潮。 圖／聯合報系資料照片
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年關將近，勞動部今（2）日發布無薪假、大量解僱最新統計，實施人數皆有走高之勢，且皆以製造業為最多。

勞動部指出，截至2019年12月31日，通報實施無薪休假家數有53 家、3,074人，較上期（2019年12月15日）增加9家、825人。本期多數企業實施人數無薪假人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休4日（含）以下。各業中，以金屬機電業22家、1,659人數最多，資訊電子業也有7家、548人實施無薪假。

勞動部今日公布去（2019）年11月實施大量解僱有22家企業、2,449人，其中，中華映管一家通報解僱1,900人。若加計去年中華映通報大量解僱2,500人，合計華映去年解僱達4,400人。

勞動部指出，累計去年1至11月底大量解僱家數有189家，為自2013年以來、近7年歷史最低，顯示我國整體企業經營情況較往年相對穩定。不過，值得注意的是，去年前11月，大量解僱人數達1萬5,045人，卻是近7年最多。

勞動部指出，2019年1到11月解僱總人數雖較以往高，主要是皆因個別事業單位，如茂迪解僱916人、華映解僱4,400人、及中連貨運解僱915人等，若扣除上述個別事業解僱人數，則整體解僱人數趨勢並未有異常。

勞動部進一步指出，茂迪係因全球太陽能生產過剩、華映為公司財務困難、中連貨運為營運方向改變，而提出解僱計畫，都非為整體產業經濟趨勢影響等情形。

勞動部華映

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