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12月PMI升至56.2 中經院：訂單生產拉抬、製造業回正軌

2020-01-02 18:57經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

製造業復甦回正軌，中經院2日公布去年12月PMI連三升，指數續揚1.3至56.2，創19個月來最快擴張速度，中經院表示，這次上升主因是新增訂單、生產數量的拉抬，整體狀況明顯改善；未經季節調整之NMI則下降0.9至54.1，維持連九個月的擴張態勢。

中經院院長陳思寬指出，根據廠商電訪意見，5G、半導體相關、工業用電子、廠房與商辦需求之原物料廠（鋼材）、電子半導體設備機等產業明顯相對樂觀，部分業者反映明年第1季訂單滿載；其中，電子暨光學與食品暨紡織產業的未來展望指數都來到60以上的擴張速度。

中經院助研究員陳馨蕙說明，去年12月PMI續升關鍵在於新增訂單、生產數量的帶動，季調後的新增訂單指數已連二月維持在60以上的擴張速度，而生產數量指數則為59.9，也是編制上相對高點。

陳馨蕙表示，儘管製造業仍回報採購價格持續下降，但存貨與未完成訂單指數分別中斷連續七與八個月的緊縮，轉為擴張。其中，未完成訂單指數攀升5.5至54.6，為20個月以來最快擴張速度。

六大產業中，有五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、電子暨光學產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業、基礎原物料產業。

值得注意的是，受貿易戰衝擊的三大慘業交通工具、基礎原物料及電力暨機械設備，前二者也均轉呈現擴張，僅電力暨機械設備仍呈現緊縮，但指數也攀升至49.5，明顯較去年11月改善。

展望未來，製造業對未來六個月展望指數中斷連續七個月的緊縮轉為擴張，且指數躍升8.4至57.4，為18個月以來最快擴張速度。陳馨蕙表示，目前的市場氣氛是「沒之前那麼差」，第4季明顯比第3季好，甚至有業者認為未來有機會更好。

不過，除了5G相關的電子暨光學產業及東京奧運、農曆年前拉貨支撐的食品暨紡織產業表現特別好；電訪意見仍顯示，部分業者認為當前只是回到正常該有的水準，還不能說是「大好」，部分業者表示2020年的訂單能見度還不清晰，仍要持續觀察春節後到3月訂單。

至於NMI已連續10個月呈現擴張，12月指數回跌0.9至54.1。八大產業中，僅住宿餐飲業因旅遊補助結束、選舉干擾、天氣變冷等因素轉呈現緊縮。其餘七大產業NMI依擴張速度排序為資訊暨通訊傳播業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業、營造暨不動產業、批發業、零售業、金融保險業。

製造業復甦回正軌，中經院2日公布去年12月PMI連三升，指數續揚1.3至56.2...
製造業復甦回正軌，中經院2日公布去年12月PMI連三升，指數續揚1.3至56.2，創19個月來最快擴張速度，中經院表示，這次上升主因是新增訂單、生產數量的拉抬，整體狀況明顯改善。圖／中經院提供
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去年12月PMI續升關鍵在於新增訂單、生產數量的帶動，季調後的新增訂單指數已連二...
去年12月PMI續升關鍵在於新增訂單、生產數量的帶動，季調後的新增訂單指數已連二月維持在60以上的擴張速度。圖／中經院提供
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值得注意的是，受貿易戰衝擊的三大慘業交通工具、基礎原物料及電力暨機械設備，前二者...
值得注意的是，受貿易戰衝擊的三大慘業交通工具、基礎原物料及電力暨機械設備，前二者也均轉呈現擴張，僅電力暨機械設備仍呈現緊縮，但指數也攀升至49.5，明顯較去年11月改善。圖／中經院提供
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製造業

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