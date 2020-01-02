沒有「經建目標」？國發會：總統選舉尚未舉行

國發會今（2）日針對「年度經建目標走入歷史」回應，由於四年前外界針對國發會在總統選舉尚未舉行之前，就先發布總體經濟目標值，是否確具指引效果，提出質疑，國發會因此彈性調整公布總體經濟目標的時點。國發會表示，目前已籌編第18期四年計畫（2021年至2024年）及重要總體經濟目標，預定今年6月發布，屆時會同時公布調整後的2020年總體經濟目標。

媒體報導國發會日前召開委員會議通過「2020年重大政策KPI」，同時也通過日後不再訂經濟成長率、失業率及通膨率的年度國發計畫目標（即經建目標），今年將是自1971年以來首度沒有「經建目標」的一年。

國發會回應表示，目前已著手籌編第18期四年計畫（2021至2024年）及重要總體經濟目標，預定今年在6月發布，涵蓋新任或連任的總統未來四年的治國理念；屆時將併同發布2020年調整後的總體經濟目標（原第17期四年（2017至2020年）國發計畫已設定有四年與2020年目標）。

國發會說明，前於2015年底發布2016年總體經濟目標時，各界就國發會於總統選舉尚未舉行之前，就先發布總體經濟目標值，是否確具指引效果，提出質疑。國發會因此彈性調整公布時點。

國發會於2014年1月由經建會改組前，即已針對國家發展計畫之編擬進行檢討，主要係為使編擬多年的國發計畫（前稱經建計畫，或國建計畫） 能真正發揮引導政府施政的功能。

經參酌國際間編有國家發展計畫之國家相關規劃作法，並配合我國總統任期，調整中長期國發計畫編擬作業，以體現總統治國理念與院長施政方針，發揮擘劃國家發展藍圖、引導政府施政成效。