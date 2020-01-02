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需求回溫 國際油價上半年溫和回升機率高

2020-01-02 18:03經濟日報 記者周克威／台北即時報導

國際油價經過去年5月至10月約二成的修正，去年10月以來，隨外圍風險降低、景氣回...
國際油價經過去年5月至10月約二成的修正，去年10月以來，隨外圍風險降低、景氣回溫、產油國擴大減產，原油供需可望趨於平衡，至今已反彈17%。 路透
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美國能源署（EIA）最新數據顯示，美國原油庫存單週下降547萬桶，降幅高於預期的下降172萬桶，創10月以來最大單周降幅，同時，油田服務公司Baker Hughes公布了美國原油鑽機數，再下降8座至677座，去年至年底已累積下降200座。

台新投資雪亮觀點表示，國際油價經過去年5月至10月約二成的修正，去年10月以來，隨外圍風險降低、景氣回溫、產油國擴大減產，原油供需可望趨於平衡，至今已反彈17%。

近期美國頁岩油產業進入整併期，部分頁岩油商關閉非核心業務，集中於生產效率較高的二疊紀盆地作業，料後續美國原油鑽機數、庫存仍有下降空間。

原油供給方面，12月6日產油國會議決議每日額外減產50萬桶原油，此外沙烏地阿拉伯加碼，每日額外減產40萬桶，顯示即便ARAMCO已在國內掛牌上市，沙國著眼長期國際掛牌戰略，仍有支持油價誘因。而伊朗因內亂致保守派民調上升，今年2月國會選舉或取得過半席次，屆時美伊緊張關係升溫，將使伊朗原油出口全面恢復遙遙無期。

原油需求方面，去年10月以來美中關係改善，雙方達成首階段貿易協議，市場避險情緒降溫，且國際海事組織（IMO）限硫令將於今年1月上路，市場估計將提升每日全球原油需求30~50萬桶，料未來半年原油需求持續回溫。

整體來說，隨供需暫趨平衡，料今年上半年油價溫和走升機率偏高。隨油價反彈、外圍風險降低，去年第2、3季表現疲弱的能源股、第4季以來已重獲動能，隨市場資金漸回流大型油商，投資人可適度逢低布局具價值優勢能源股。

國際油價伊朗

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