親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黑鷹失事5人獲救送陽醫 8遺體晚間接駁運出

2年掉2架... 黑鷹機齡還年輕為何失事？

國發會活化中興新村 今年可進駐330人公務人力

2020-01-02 17:44經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

國發會自去年1月1日承接中興新村北、中核心（南核心為中科管理局中興園區）維運，以恢復行政機能為優先，活化中興新村，目前內政部國土測繪中心中興工作站、營建署下水道工程處中區分處中興辦公室已進駐45人辦公，2020年將進行整修工程，未來俟組改通過，將可帶進330位公務人力。

國發會強調，中興新村活化必須是一步一腳印，穩健踏實的規劃推動，不是像仙女棒一點就有美麗的煙花，一年來具體活化進度包括內政部國土測繪中心中興工作站、營建署下水道工程處中區分處中興辦公室已進駐45人辦公。

未來組改後環資部所屬「水土保持及地質礦產署」修繕工程，預定於農曆年前完工；經濟及能源部水利署「水利圖資與雲端運用中心」、環資部水資源保育署「水資源保育研究所」也已完成耐震補強，2020年將進行整修工程，未來俟組改通過，將可帶進330位公務人力。

國發會並表示，中興新村目前已有92間宿舍，由進駐機關人員獲配居住。中興會堂去年至12月底也出借81場次服務5.1萬人次。

此外，環山路檔案庫房、松園七館單身宿舍等整修工程已發包；另省府大樓及省政資料館等5棟建築物結構耐震補強整修規劃設計也已發包完成，逐步讓老舊建物做有效利用，以達活化目的。

國發會並協調衛福部、南投醫院、南投縣政府等相關主管機關，以及中興新村鄰近八里里長，將於原省政府公管組建置中興長照A及C據點，落實長照2.0的「找得到、看得到、用得到、付得起」政策。

另外，國發會也加快腳步編列預算，整修中興新村光華兒童公園老舊的遊樂設施，檢視公園週邊的人行道及檢視各項遊樂設施，未來將提供給遊客一個更舒適更安全的親子遊戲空間。

國發會指出，中興新村在每月第四週的周末午后，兒童公園旁「轆轆散步市集」正熱鬧登場，市集結合在地近50攤文創手作攤商參與，透過市集設計新思維，保留眷村文化再創造，活躍中興新村重新尋回過往的熱鬧與繁榮。

國發會長照

延伸閱讀

國發會：中興新村活化計畫 正華麗轉身

南投二選區／中興新村活化 綠：引進機關 藍：...

立院指中興園區年虧上億 中科：去年營業額成長...

強化數位治理 國發會拚年底提開放資料專法草案

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

南投蜜棗大減產近7成 農民望棗苦嘆「難過年了」

2020-01-02 17:52

台中知名麵店改節能鍋具 瓦斯費月省萬餘元

2020-01-02 17:43

台中警局新年萌翻警犬布偶 網友手刀爭搶

2020-01-02 14:50

勞動事件法上路 彰化地院設專股 法官加入調解

2020-01-02 14:03

投票囉！限梨山人 1/10-12中橫便道增加開放時段

2020-01-02 11:41

邁向勞動審理新紀元 台中地院勞動調解中心揭牌

2020-01-02 11:11

元旦升旗 台中109壽星迎109年

2020-01-01 23:42

中市推「公共藝術小旅行」 4路暢遊

2020-01-01 23:35

媽媽的母語助攻 新二代考上移民官

2020-01-01 23:29

生育高齡化…迎元旦寶寶 喜中帶憂

2020-01-01 23:26

八卦山大佛落漆 封閉1年整容

2020-01-01 23:23

2020大選造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

2020-01-01 21:54

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35

越南語優勢 23歲新住民二代業考上移民官

2020-01-01 17:17

南投元旦升旗 1200份高麗菜、柳丁大放送

2020-01-01 15:47

2000公尺梨山賓館前升國旗 僑胞：想哭

2020-01-01 14:47

草屯元旦健走超在地 吸引逾2000人早起參加

2020-01-01 13:36

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

跨年狂歡？淨灘有半截女泳衣引遐想 志工：妳怎麼上來

2020-01-01 19:37

高雄人的回憶！高雄三多影城傳營業至1月底熄燈

2020-01-01 19:10

80歲阿嬤單人機車環島18天 添油香收據記錄環島路線

2020-01-02 13:36

彰化縣府兒少中心標案暫停 YMCA社工跨年後立馬失業

2020-01-01 20:07

營運45年的高雄三多影城 傳出1月底吹熄燈號

2020-01-01 21:51

注意囉！桃園市除夕加班收垃圾 初一到初四停止清運

2020-01-02 11:51

雲林維多利亞遭控交通車違規 校方：歡迎稽查

2020-01-02 12:34

影／馬英九人氣超高 文化路夜市擠爆爭睹風采

2020-01-01 21:53

綠營批韓國瑜來台南喊爽 卻不知自己就是民眾恐懼來源

2020-01-01 20:24

彰化地標八卦山大佛落漆 要封閉一年修復

2020-01-01 19:35

宜蘭金棗大翻身 皮肉皆甜「黃水晶」每斤賣到250

2020-01-02 07:31

台中警局新年萌翻警犬布偶 網友手刀爭搶

2020-01-02 14:50

新北水利局8猛男肌肉身材太可口 介紹工程反失焦點

2020-01-01 20:25

影／12兩大毛蟹「嚇死人」 後龍溪復育毛蟹20年有成

2020-01-02 13:35

搶攻金門「海上公路」 業者砸千萬買遊艇

2020-01-02 14:26

議員韓茂賢運動發現石虎躺路邊 研判疑低溫低血糖死亡

2020-01-01 19:30

高嘉瑜元旦搞戲劇成立後援會 談卡神案應盡快偵辦

2020-01-01 20:23

新年展現新北整治決心 五股垃圾山違建已全數拆除

2020-01-01 20:22

台南斥資3.6億 改造新營長榮路、金華路

2020-01-02 14:50

2020新願／侯友宜盼環狀線開通 林右昌拚再瘦10公斤

2020-01-01 23:27

搶救石虎民眾熱心通報 到場發現是……「拖鞋」

2020-01-02 14:04

五股垃圾山 占地違建拆除完成

2020-01-01 23:52

「川伯」李四川妙喻婚姻像鋪路 要滾壓夯實馬路才會平

2020-01-01 20:08

選戰激烈家裡分兩國 父母憂心子女被網軍帶風向

2020-01-01 21:53

「倒垃圾是為遇見你」 新北環保袋會撩妹

2020-01-02 15:13

2020大選造勢衝刺 江啟臣：民進黨完全執政完全腐敗

2020-01-01 21:54

投票囉！限梨山人 1/10-12中橫便道增加開放時段

2020-01-02 11:41

馬文君用千盞紙燈慶元旦 排出台灣形狀點亮山城夜

2020-01-01 20:22

新法上路前 福德坑不禁遙控飛機

2020-01-01 23:58

4千萬元改造人孔蓋 基隆實踐路變平了

2020-01-02 14:38

中央+新北加碼 托育補助最高領9千

2020-01-01 22:59

新年新目標 柯文哲：每個市場弄乾淨

2020-01-02 00:06

從年輕就理財 這2高少碰為妙

2020-01-01 23:43

公民樂手合奏 台江大廟音樂會迎新年平安夜

2020-01-01 21:54

散步基隆港畔 地圖導遊吃喝玩樂

2020-01-01 23:47

北市跨年 北捷載客量新高 垃圾減少

2020-01-01 23:48

獨登北湖呂山迷了路 30人假日搜山他直說「拍謝」

2020-01-02 11:06

勞動事件法上路案量恐爆增 新北地院聘151人

2020-01-02 14:07

新市農會鄭雅倫研發毛豆泡菜 台灣創意泡菜比賽得季軍

2020-01-02 11:46

新北鶯歌荒廢鐘樓 變身溜滑梯

2020-01-01 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top