國發會活化中興新村 今年可進駐330人公務人力

國發會自去年1月1日承接中興新村北、中核心（南核心為中科管理局中興園區）維運，以恢復行政機能為優先，活化中興新村，目前內政部國土測繪中心中興工作站、營建署下水道工程處中區分處中興辦公室已進駐45人辦公，2020年將進行整修工程，未來俟組改通過，將可帶進330位公務人力。

國發會強調，中興新村活化必須是一步一腳印，穩健踏實的規劃推動，不是像仙女棒一點就有美麗的煙花，一年來具體活化進度包括內政部國土測繪中心中興工作站、營建署下水道工程處中區分處中興辦公室已進駐45人辦公。

未來組改後環資部所屬「水土保持及地質礦產署」修繕工程，預定於農曆年前完工；經濟及能源部水利署「水利圖資與雲端運用中心」、環資部水資源保育署「水資源保育研究所」也已完成耐震補強，2020年將進行整修工程，未來俟組改通過，將可帶進330位公務人力。

國發會並表示，中興新村目前已有92間宿舍，由進駐機關人員獲配居住。中興會堂去年至12月底也出借81場次服務5.1萬人次。

此外，環山路檔案庫房、松園七館單身宿舍等整修工程已發包；另省府大樓及省政資料館等5棟建築物結構耐震補強整修規劃設計也已發包完成，逐步讓老舊建物做有效利用，以達活化目的。

國發會並協調衛福部、南投醫院、南投縣政府等相關主管機關，以及中興新村鄰近八里里長，將於原省政府公管組建置中興長照A及C據點，落實長照2.0的「找得到、看得到、用得到、付得起」政策。

另外，國發會也加快腳步編列預算，整修中興新村光華兒童公園老舊的遊樂設施，檢視公園週邊的人行道及檢視各項遊樂設施，未來將提供給遊客一個更舒適更安全的親子遊戲空間。

國發會指出，中興新村在每月第四週的周末午后，兒童公園旁「轆轆散步市集」正熱鬧登場，市集結合在地近50攤文創手作攤商參與，透過市集設計新思維，保留眷村文化再創造，活躍中興新村重新尋回過往的熱鬧與繁榮。