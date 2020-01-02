勞動基金去年1至11月大賺逾4千億元 收益率升至10.32%

勞動部勞動金運用局今天公布最新勞動基金投資績效，截至去年11月止，整體勞動基金收益數達新台幣4127億元，收益率為10.32%，單月收益增長288億元。

勞動基金運用局表示，去年11月受到美、中貿易爭端協商反覆的影響，各主要股票市場呈現上下大幅震盪。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，勞動基金整體表現佳。

勞動部勞動基金運用局表示，2019年11月的金融市場，儘管受到美中貿易爭端協商過程反覆、美國聯準會降息循環告一段落影響，然而部分大型企業財報表現優於市場預期，加上全球貨幣市場仍然寬鬆及部分國家推出擴張財政政策，支撐實體經濟發展。

勞動基金運用局指出，惟目前各國股市均已來到歷史的相對高點，投資者面對市場訊息表現也相對敏感，在多空訊息交雜之下，全球金融市場波動起伏加大，MSCI全球及台灣加權股價指數，2019年11月單月分別上漲2.44％及1.15％。