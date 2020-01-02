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勞動基金11月再賺288億 新制勞工平均分3.3萬史上最高

2020-01-02 14:51聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

去年11月勞動基金單月賺288億，每個帳戶平均可分配到3.36萬元。 圖╱聯合報...
去年11月勞動基金單月賺288億，每個帳戶平均可分配到3.36萬元。 圖╱聯合報系資料照片
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勞動基金運用局今天公布去年11月勞動基金最新投資收益，11月收益數再創新高，達到4127.2億元，收益率10.32％，單月賺288億。其中勞退新制累計已賺2312億，若以所有勞退新制開戶數1180萬戶計算，平均每個帳戶可分1萬9597元，也是史上最高。若以近一年有提繳的688萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均更可分配到3.36萬元。

勞動基金運用局表示，12月到目前為止仍是好消息，去年勞動基金可望維持兩位數成長。

另外勞保基金去年收支逆差至9月約201億元，但基金投資收益累計到11月已達785億，可望彌平去年收支短絀。

勞動基金運用局分析，整體而言，盡管美中貿易紛爭反反覆覆，但是並無太大負面變數，且資金仍持續寬鬆，各國也繼續擴張財政，大型企業財報表現優於預期，都支撐去年11月國際金融市場，股市都呈現高點，因此11月主要股票市場在多空訊息交雜下大幅震盪，勞動基金因為資產配置維持一定投資收益，累計收益為4127.2億，收益率10.32％。

整體勞動基金截至108年11月底止規模為4兆2765億元，其中新制勞退基金2兆4335億元，舊制勞退基金9450億元，勞保基金7404億元，就保基金1326億元，職災保護專款112億元，積欠工資墊償基金138億元。

勞動基金各項基金收益為新制基金2312.4億（9.96％）、舊制勞退基金1005.9億（11.85%）、勞工保險基金785.1億（11.62%）、就保基金19.2億（1.48%）、職災保護專款0.9億元（0.86%）、積欠工資墊償基金3.7億元（2.76%）。受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為3632億元，收益數為339.7億元，收益率為10.52％。

展望未來，美中貿易協商於12月13日達成第一階段協議，美國取消原定12月15日起新加徵的關稅，並同意未來針對部分已課稅商品削減稅率，中國則擴大對美採購，此協議有助於穩定全球經貿環境，加上各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家推出擴張財政政策，降低經濟衰退風險，如果美中貿易協議一切順利。

台商如約在台長期投資兩大假設成真，經濟成長率有機會達到3.81％。

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