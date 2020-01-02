年關近！無薪假3074人、大量解僱人數增 皆以製造業為最多

勞動部今（2）日公布無薪假和大量解僱通報最新數據皆顯示人數增加，且皆以製造業為最多。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年關近，勞動部今（2）日公布無薪假和大量解僱通報最新數據皆顯示人數增加，且皆以製造業為最多。

其中，在無薪假部分，12月底有53家，3074人實施，相較上期（108年12月15日）的44家，實施人數2,249人，新增9家，實施人數增加825人，至於實施方式，則大多為每月4日以下。勞動部表示，主要因受景氣影響緊縮產能所致。

同時，勞動部今日也公布去年11月大量解僱統計件數及人數，有22家、2449人遭大量解僱，而11月單月計畫解僱人數較歷年高，主因「中華映管」於11月30日解僱1,900人。

勞動部進一步說明，去年迄至11月底，事業單位通報大量解僱總件數計189件，是自102年至今的新低，顯示我國整體企業經營情況較往年相對穩定。又1到11月計畫解僱總人數計15,045人，以及11月單月計畫解僱人數，雖較以往高，但皆因個別事業單位，如茂迪916人、華映4,400人，以及中連貨運915人等。

其中，華映於11月通報解僱1,900人，通報人數較多使得整體人數攀升，如扣除上述個別事業解僱人數，則整體解僱人數趨勢並未有異常，又茂迪是因全球太陽能生產過剩、華映為公司財務困難、中連貨運為營運方向改變，而有解僱計畫，勞動部表示，都非為整體產業經濟趨勢影響等情形。