國發會：中興新村活化計畫 正華麗轉身

國發會去年1月1日承接中興新村北、中核心（南核心為中科管理局中興園區）維運與活化後，以恢復行政機能為優先，活化中興新村，一年來已經陸續導入地方創生計畫，並將設置長照據點、進行各項工程整修計畫，陸續進駐更多公務人力，周六日在兒童公園旁還有「轆轆散步市集」熱鬧登場，結合在地近50攤文創手作攤商參與，保留眷村文化再創造，活躍中興新村重新尋回過往的熱鬧與繁榮。

國發會表示，中興新村活化工作無法像仙女棒一點。就有美麗的煙花，必須是一步一腳印，穩健踏實的規劃推動。一年來具體活化進度包括內政部國土測繪中心中興工作站、營建署下水道工程處中區分處中興辦公室已進駐45人辦公；未來組改後環資部所屬「水土保持及地質礦產署」修繕工程，預定於農曆年前完工；經濟及能源部水利署「水利圖資與雲端運用中心」、環資部水資源保育署「水資源保育研究所」也已完成耐震補強，今年將進行整修工程，未來俟組改通過，將可帶進330位公務人力。

另外目前已有92間宿舍，由進駐機關人員獲配居住。中興會堂108年至12月底也出借81場次服務5萬1千人次；環山路檔案庫房、松園七館單身宿舍等整修工程已發包；另省府大樓及省政資料館等5棟建築物結構耐震補強整修規劃設計也已發包完成，逐步讓老舊建物做有效利用，以達活化目的。

國發會表示，陳美伶主委也協調衛福部、南投醫院、南投縣政府等相關主管機關及中興新村鄰近8里里長，將於原省政府公管組建置中興長照A及C據點，落實長照2.0的「找得到、看得到、用得到、付得起」政策，嘉惠地方。

另外推動音樂素養紮根中興新村的地方創生計畫，由王子建和陳珮文老師帶領仁愛鄉親愛國小的原住民孩子追尋音樂夢，設立「親愛愛樂」樂團，在樂團成立11年後，希望給學生更有彈性的音樂與藝術課程，由國發會協助親愛音樂藝術實驗教育機構進駐。

中興新村光華兒童公園，是很多人小時候的童年回憶，對這些老舊的遊樂設施，國發會也加快腳步，編列預算整修公園周邊的人行道及檢視各項遊樂設施，未來將提供給遊客一個更舒適更安全的親子遊戲空間，讓民眾進到中興新村能漫步綠意盎然的街廓，也能有親子同遊的場域。綠意盎然的中興新村在每個月第四周的周六、日午后，兒童公園旁「轆轆散步市集」正熱鬧登場，市集結合在地近50攤文創手作攤商參與，透過市集設計新思維，保留眷村文化再創造，活躍中興新村重新尋回過往的熱鬧與繁榮。