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12月製造業採購經理人指數PMI56.2 一年五個月以來新高

2020-01-02 11:44經濟日報 記者陳素玲／即時報導

中經院今（2）日公布12月採購經理人指數，製造業採購經理人指數（PMI）再上升到56.2，連續三個月擴張，創一年五個月最快擴張速度，對未來六個月展望也中斷七個月緊縮而躍升。

中經院認為，製造業對前景樂觀應受5G及半導體需求成長等因素影響。非製造業指數（NMI）則回跌0.9到54.1，但已是連續十個月擴張。中經院院長陳思寬表示，今年能否持續樂觀，要看農曆春節過後3月以後，訂單是否維持。

中經院表示，製造業採購經理人指數（PMI）再上升到56.2，連續三個月擴張，創2018年6月以來最快擴張速度。其中新增訂單連續二個月擴張指數達60以上，達到61.5，創2018年1月以來最快擴張速度。另外生產指數也是帶動擴張指數主要因素，連續六個月擴張，指數為59.9，已接近60。

全體製造業對未來六個月展望，也出現正面因素，指數中斷連續七個月緊縮，而且指數躍升8.4到57.4，是2018年7月以來最快擴張速度。

陳思寬表示，製造業六大產業新增訂單都比上個月擴張，只有交通運輸產業對未來六個月展望緊縮，其他五大產業都轉為樂觀的擴張。比較好產業是電子暨光學及食品紡織業，都站上60，原本不好的化學基礎原物料也轉為擴張。

非製造業則是提早進入農曆年前的觀望，指數回跌0.9到54.1。其中商業活動及新增訂單雖維持連續三個月擴張，但分別回跌0.8到55.1，及回跌1.4到56.9。另外人力僱用及供應商交貨時間等，雖然都維持在擴張，但擴張速度微幅趨緩。

至於對未來六個月展望，批發及零售業及餐飲住宿業比較沒那麼樂觀，零售業主要受天氣及節慶檔落幕影響，看法較保守。

中經院副研究員陳馨蕙表示，整體而言，廠商目前的確認為狀況有改善，目前市場氣氛也沒有比較壞，但只是第4季比第3季明顯好，是否代表2020會比2019年好，仍有待觀察，因為PMI屬於短期指標。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，商辦需求是因為台商回台投資，但要注意價格是否過熱，以及是否有炒作行為，甚至是否真正投入生產等，政府要非常密切住意，不希望台商回來是短期炒作，而是要帶動未來真正助力，最重要是創新與轉型。

製造業PMI

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