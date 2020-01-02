12月PMI連三升至56.2 中經院：製造業明顯好轉

中經院今（2）日公布12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI指數連續三個月上升，續揚1.3至56.2，創下19個月來最快擴張速度，中經院表示，製造業明顯好轉；未經季節調整之NMI則下降0.9至54.1，維持連九個月的擴張態勢。

中經院院長陳思寬指出，根據廠商電訪意見，主要受到5G相關工業用電子、電子半導體設備都明顯樂觀，有商辦廠房需求、也有回報訂單，對未來展望與第3季比較明顯上升，不過，業者仍認為不能說是大好，對2020年預期仍持續觀察春節後到3月訂單。

PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張。

六大產業中，五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、電子暨光學產業、交通工具產業、化學暨生技醫療產業、基礎原物料產業。僅電力暨機械設備產業仍持續回報緊縮。

中經院助研究員陳馨蕙表示，從趨勢上來看，PMI沒有比第3季差，對2020年業者認為有機會比較好，

最後，全體製造業之「未來六個月展望指數」中斷連續七個月的緊縮，指數躍升 8.4至57.4，為18個月來最快擴張速度。六大產業中，僅交通工具產業回報未來六個月展望為緊縮，指數為42，連續第四個月緊縮。

至於非製造業經理人指數（NMI），已連續10個月呈現擴張，12月指數回跌0.9至54.1。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為上升。