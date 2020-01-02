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絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

勞退基金大賺！ 平均每位勞工可望分配到3.36萬元

2020-01-02 10:51經濟日報 記者江睿智／即時報導

目前所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，以目前收益數來看，每名勞...
目前所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，以目前收益數來看，每名勞工平均可分配到1.96萬元；若以近一年有提繳的688萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均更可分配到3.36萬元。 本報資料照片
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新年新氣象！攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，截至2019年11月底前，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，目前所有新制1,177萬名勞工有望在農曆春節後領到紅包，以目前收益數來看，每名勞工平均可分配到1.96萬元；若以近一年有提繳的688萬餘戶有效帳戶計算，每個帳戶平均更可分配到3.36萬元。

勞動基金2019年截至11月底，獲利達4,127億元，收益率再攀至10.32%；其中攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，獲利2,312.4億元，收益率9.96%，再創歷年同期新高。

新制勞工退休基金採個人帳戶制，勞保局於每年3月會依新制勞工個人退休帳戶金額及前一年度投資收益率，計算年度損益數，分配到個人專戶。

勞保局強調，所有新制1,177萬名勞工都可以分配到投資收益。若以此計算，新制勞退每名勞工平均可獲分配逾1.96萬元。若以688萬戶有效帳戶計算，則平均每個帳戶可分配3.36萬元。勞工分紅將創歷年新高。

不過，事實上每名勞工會依帳戶本金多寡，分配收益。

也就是說，提繳愈多，本金愈多者，分紅愈多，目前有自提的50.5萬名受僱勞工，有望分紅比較多。

退休金勞退基金

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