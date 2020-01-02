親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／黑鷹迫降！傳參謀總長沈一鳴獲救送醫 軍方否認

絕地怎逢生：香港人的時代革命 2020還有招嗎？

勞動基金去年前11個月大賺4,127億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 10:18經濟日報 記者江睿智／即時報導

勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，勞動基金整體表...
勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，勞動基金整體表現佳。圖／聯合報系資料照
分享

勞動基金運用局今（2）日發布勞動基金最新績效。截至2019年11月底，收益數達4,127億元，收益率10.32％，單月收益增長288億元。

勞動基金運用局表示，去年11月受到美、中貿易爭端協商反覆的影響，各主要股票市場呈現上下大幅震盪。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，勞動基金整體表現佳。

勞動部勞動基金運用局表示，2019年11月的金融市場，儘管受到美中貿易爭端協商過程反覆、美國聯準會降息循環告一段落影響，然而部分大型企業財報表現優於市場預期，加上全球貨幣市場仍然寬鬆及部分國家推出擴張財政政策，支撐實體經濟發展。

勞動基金運用局指出，惟目前各國股市均已來到歷史的相對高點，投資者面對市場訊息表現也相對敏感，在多空訊息交雜之下，全球金融市場波動起伏加大，MSCI全球及台灣加權股價指數，2019年11月單月分別上漲2.44％及1.15％。

勞動基金運用局表示，整體而言，美中貿易戰首階段達成協議，有助於穩定全球經貿環境，加上各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家推出擴張財政政策，降低了經濟衰退風險，而我國受益於貿易轉單效應、台商投資回流及半導體設備投資擴增等效益下，應可持續支撐未來經濟成長。

勞動基金美國聯準會

延伸閱讀

Fed放錢奏效 美融資壓力減

酸財政劃支法造成奶嘴文化 柯文哲喊修法

勞動基金前十月大賺3,839億 明年續加碼台...

勞動基金大賺3,839億元 勞金局因三大原因...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

勞退基金大賺！ 平均每位勞工可望分配到3.36萬元

2020-01-02 10:51

看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

2020-01-01 19:39

全國年停跳電數破萬件 四成事故責任在台電自己

2020-01-01 18:16

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申告

2020-01-01 15:21

37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

2020-01-01 14:27

網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

2020-01-01 13:24

學者：台2020年經濟展望 預期延續成長態勢

2020-01-01 13:03

華映墊償基金撥款7.84億元 工會取消7日抗爭

2020-01-01 10:48

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

股權收購輿論戰下的依法行政原則

2020-01-02 07:00

說大聯大收購文曄是壟斷？可能是今年最大的笑話！

2019-12-31 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-30 12:00

大聯大收購文曄為壟斷？原廠都尷尬了!!!

2019-12-30 12:00

(大聯大併購文曄) 請問大聯大公開説明書是否隱匿不實？

2019-12-30 10:49

依法論法，大聯大收購文曄股權案不算結合

2019-12-30 07:00

公平會前委員張宏浩: 由大聯大公開收購文曄事件談競爭法的結合管制

2019-12-27 11:30

【大聯大併購文曄】論結合管制之立場，分析市場影響

2019-12-27 10:30

大聯大資本兵臨城下，高喊「反壟斷」會是文曄最後的擋箭牌嗎？

2019-12-27 07:00

盼P2P實現普惠金融 投資人安心進場創造三贏

2019-12-27 00:00

市場、股東與公開收購-談大聯大收購文曄

2019-12-26 07:00
看更多

熱門文章

快看郵箱！7-8月千萬獎還有人沒領 通知可能躺在垃圾信件裡

2020-01-01 17:28

新的一年 這些稅在等著你

2020-01-01 13:26

科學園區擴建 首波鎖定三地

2020-01-02 01:53

今年新iPhone供應鏈 外資點將

2020-01-01 13:24

銀行業賺大錢 但2020年信用卡權益又縮水了

2020-01-01 18:40

三星跳電意外 助漲記憶體

2020-01-02 02:20

電動機車夯 Gogoro掛牌倍增

2020-01-01 23:34

2020年開紅盤 合庫銀行全員買合庫金股票加薪

2020-01-01 23:46

網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

2020-01-01 13:24

伯朗咖啡3個月關8家門市 勞動部：未收到大量解雇申請

2020-01-01 14:56

5G帶旺 PCB廠砸500億擴產

2020-01-02 02:20

全國年停跳電數破萬件 四成事故責任在台電自己

2020-01-01 18:16

鴻海愛心嘉年華卡司出爐 天后張惠妹、彭佳慧將現身

2020-01-01 17:39

中鋼「精緻鋼元年」 助攻獲利

2020-01-01 23:30

DRAM產業景氣 撥雲見日

2020-01-02 02:20

新台幣早盤強彈逾1角 重新站上29字頭

2020-01-02 09:18

PCB廠對戰紅色鏈 投資中高階製程

2020-01-02 02:21

伯朗咖啡全台砍7店 業者：正常調整，也是轉型陣痛期

2020-01-01 13:56

公銀員工持股信託 三家壓軸

2020-01-01 23:35

《臺灣的聲音 新年音樂會》 施振榮盼感動全球海外華人

2020-01-01 13:32

三張千萬獎發票 兌換要快

2020-01-02 03:46

花仙子 去年估賺半個股本

2020-01-01 23:28

立院指中興園區年虧上億 中科：去年營業額成長3倍

2020-01-01 21:52

證券型代幣交易所 今年上路

2020-01-01 23:19

2020綜所稅3大基本重點要注意

2020-01-01 13:29

行動支付去年催出3兆刷卡額 可望創新高

2020-01-02 00:34

勞動事件法上路 桃園市空服員職業工會遞狀申告

2020-01-01 15:21

Gogoro 12月掛牌 再創歷史新高峰

2020-01-01 16:14

三星華城廠跳電 牽動全球記憶體漲勢

2020-01-01 23:49

37.5萬智慧電表服役中 App查詢功能年中上線

2020-01-01 14:27

盤點工業用地 彰濱工業區閒置土地最多

2020-01-01 13:44

包租代管社宅媒合破五千戶 今年續推第二期

2020-01-01 19:26

境外資金匯回文件 不會做為查稅依據

2020-01-02 03:46

看好2020年台灣經濟 工商大老提醒穩中不忘謹慎

2020-01-01 19:39

名家觀點／安啦…AI不會泡沫化！

2020-01-02 02:42

勞動基金去年前11個月大賺4,127億元 收益率升至10.32%

2020-01-02 10:18

竹科「以軟扶硬」 籌設X基地

2020-01-01 23:33

名人書房／馬雲 讀一本書改變人生

2020-01-02 03:45

舊車換新退稅 分公司也適用

2020-01-02 03:46

兆豐金、兆豐銀員工持股信託開跑 主管自提萬元響應

2020-01-01 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top