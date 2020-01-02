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保瑞帕金森藥正式在台銷售 搶人口老化商機

2020-01-02 09:35經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

保瑞（6472）表示旗下適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊瑞多寧（Numient）取得衛福部藥品查驗登記許可後，已於去年底將首批產品陸續布建至各通路。

目前該產品以自費用藥為主，未來將爭取健保用藥給付。以現在產品佈點及代工狀況來看，Numient今年可望為保瑞帶來新一波的營運動能。

保瑞表示，Numient是前年併購益邦時一同取得的權利，保瑞接手益邦後，不但持續幫原廠代工，外銷美國，並以新劑型、新使用劑量、新單位含量新藥向衛福部申請獲得許可，於去年底在台開始銷售。由於人口老化問題逐漸嚴重，目前全球約有八百萬人受帕金森氏症所苦，因此該產品每年代工需求持續擴大。

保瑞表示，帕金森氏症是一種「運動功能」的神經變性疾病，患者可能因隨著年齡增長，腦內的多巴胺神經細胞數量因逐漸減少，當耗損達一定程度時就會產生帕金森氏症及相關症狀，例如走路異常、身體顫抖、肢體僵硬，病程後期有加速耗損的現象，更有可能導致情緒問題、睡眠障礙、精神異常等狀況。

保瑞表示，以現行醫療技術而言，帕金森氏症是一種不可逆的疾病，一旦罹患，就只能透過藥物減緩退化；也因此，相關藥物的需求逐年增加。依據研究調查機構Market Data Forecast指出，2018年治療帕金森氏症藥物光是在亞洲每年就有10.4億美元的市場，預估年複合增長率約6.8％。

原廠預估，該款產品全球市場規模約可達台幣100億元；法人表示，該產品在台上市後，有機會在全台每年10億需求的帕金森氏症市場中占有一席之地，成為保瑞後續重要營運動能之一。

帕金森氏症保瑞

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