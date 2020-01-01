省錢又省時 不動產移轉一站式服務明年7月全國適用

買賣不動產是人生大事，辦理移轉手續要多次往來戶政、稅政機關十分不便，要繳納各相關文件、謄本及規費，多數人都花錢委由代書辦理。財政部與內政部攜手合作推動不動產移轉一站式跨機關服務，解決民眾痛點，今年七月先由六都及新竹市試辦，預計明年七月推廣至全國，讓民眾省錢省時又省力，政府也可減少服務人力。

財政資訊中心表示，不動產移轉一站式服務有四大效益，首先是透過引導式流程，提供民眾自行辦理房地過戶。第二，是可提供民眾進度查閱。第三，透過授權、自動帶入資料等功能，

簡化申報登打程序，減少輸入錯誤。第四，是透過全程電子化、地政介接及查詢完稅證明等，提供稅務作業一站式服務。

賦稅署副署長吳蓮英舉例，確認無欠稅才能辦理不動產移轉登記，因此過去不動產登記前都要跑一趟稅務機關，透過資料的介接與一站式服務，可以直接線上查欠，確認土增稅、契約是否繳清，需不需要繳納遺增稅，減少民眾往返各機關之辛勞。

內政部地政司司長王靚琇表示，隨著電子化政府的腳步，不動產移轉也要網路化，更簡便。透過兩部會合作推出一站式服務，民眾可線上查詢不動產資料，自動帶入地籍資料，不用再去申請地籍謄本，也不用再手寫資料。未來換發數位身份證後，運用區塊鏈技術，希望不動產移轉可以全線上完成。