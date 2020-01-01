網傳台電已規劃核廢貯存地？台電回應了

針對網傳台電已規劃地點貯存低放核廢料，對此，台電今（1）日回應表示，事實上目前僅初步排除不應或不宜設立中期貯存設施的區域，尚無定案。

台電進一步指出，後續將以「公正的組織」、「客觀的標準」及「公開參與的程序」三原則進行選址作業，也呼籲各界共同面對核廢料處理的課題。

台電表示，依據非核家園推動專案小組決議，目前優先推動集中式中期貯存設施。而設施選址必須依照原能會訂定的「集中式放射性廢棄物貯存設施場址規範」，先把法規明定應禁止設立或避免設立的區域排除在外，如活動斷層兩側一定範圍、水庫集水區、土壤液化區等均不得設置，才能進行後續選址程序。如為原住民族保護區，亦須尊重「原住民族意願」。

台電進一步說明，所以網傳台電已規劃設施設立地點，這是錯假訊息。

台電表示，事實上台電目前僅先排除禁止設立或避免設立的區域，尚無定案。且過去依法盤點符合地質條件的區域，也都遇到地方政府的反對。後續仍然要由公正組織，以客觀標準，依循公開參與程序討論如何選址。