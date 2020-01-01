華映墊償基金撥款7.84億元 工會取消7日抗爭

中華映管股份公司宣布破產，日前大量解雇1842名員工，衝擊不少在地家庭生計，經勞動部與市府協助，華映員工昨在108年最後一天收到勞保局墊付華映積欠的工資、資遣費，總金額高達7.84億元，華映工會理事長蘇國哲昨率幹部拜會市府勞動局長陳靜航等人致謝，並表示感受到政府維護華映員工權益，取消7日抗爭，也盼華映及大同儘速償還墊償不足債權。

蘇國哲昨率領工會幹部拜訪桃園市政府勞動局，感謝勞動局於華映大量解雇過程中的各項協助，勞動局長陳靜航及相關一級單位主管接待，蘇表示，昨天已經收到勞保局墊付華映積欠的工資、資遣費，退休金部分則由勞動局審查後移請台灣銀行由舊制勞退準備金專戶撥付。

蘇國哲說，自華映公司傳出大量解雇勞工消息以來，勞動局及勞動部均積極介入瞭解，市長鄭文燦也親自與他接洽，表達市府維護及捍衛勞工權益決心，更親上火線要求華映及大同公司應保障及給予華映員工應有權益，他很感謝市府許多法令上的協助，幫助工會爭取權益。

「感謝市府，讓工會爭取到優於勞動法令的協商條件」，蘇也提到，在華映公司函報大量解雇後，工會與公司進行2次自治協商，但因工會部分訴求與公司無法達成共識，經市府勞動局強制介入召開協商委員會，並在勞動局建議之下，工會爭取到優於勞動法令之協商條件，協商後的債權也由勞動局函請法院審核確認，也感謝勞動局主動辦理華映員工說明會議。

蘇表示，華映公司與大同公司在法律上雖然是各自獨立公司，但是華映公司的重要人事及決策仍由大同公司掌控，工會迫於無奈在11月15日到大同公司抗爭，原定今年1月7日華映工會將再度發動大規模抗爭，考量勞保局已墊償大部分勞工債權，感受到政府為華映員工權益的維護，以及工會抗爭不應耗費過多的社會資源，昨表示將取消7日原定的抗爭行動。

市府勞動局長陳靜航說，感謝蘇理事長於重要時刻擔起這份重責大任，華映公司傳出大量解雇勞工消息時，市長鄭文燦於第一時間即指示勞動局要派員瞭解，並以維護員工權益為最優先考量，而勞動局於處理華映大量解雇案過程中，工會擔負了重要的訊息傳遞及溝通角色。