親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
5G競標案飆速
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

拍板！ 川普：1月15日簽署美中第一階段貿易協定

因應美中貿易戰 商億與大陸廠於柬埔寨成立合資公司

2019-12-31 22:20經濟日報 記者何秀玲／即時報導

商億董事長謝智通。記者何秀玲／攝影
商億董事長謝智通。記者何秀玲／攝影
分享

商億-KY（8482） 31日公告，公司董事會決議通過重要子公司Shayne International Holdings Limited於柬埔寨成立合資公司；以及通過子公司Shayne International Holdings Limited 對泰國孫公司增資案，柬埔寨和泰國也將是2020年成長的新動能。

商億為銷美全球頂級家具大廠，由於商億的美國客戶占公司超過九成，為因應美中貿易戰不確定性以及關稅問題，2018年底新增泰國基地，2019年則前進柬埔寨，生產全新產品床墊。

為配合柬埔寨孫公司發展需求，董事會決議透過子公司Shayne International Holdings Limited與杭州恆達海綿有限公司合資設立新公司，並在不超過美金1,000萬元範圍內，投資取得新公司40%股權。

商億董事長謝智通說，柬埔寨方面，是與大陸的海綿廠共同成立合資公司，該海綿廠也是床墊的上游，是看到大陸床墊銷美完全停止的商機。

因大陸床墊被美國課反傾銷稅達150%，所以銷美大廠多數已轉移至越南、泰國、印尼、柬埔寨、馬來西亞等國，所以商億也決定到柬埔寨巴域工業區設新廠，以銷往美國的中檔市場。

謝智通表示，床墊為公司的新產品，將在今年6月試生產，8至9月正式生產。另外，會增資泰國孫公司的原因，是因泰國的廠房本來是用租的，已經試營運一年，後來買下，泰國廠也將擴大生產。

目前商億原有訂單90%依然在大陸製作，他才能保證交貨期，泰國占10%，而柬埔寨的床墊則是商億全新的產品。

商億2019年前三季財報，累計營收29.7億元，稅後純益6.61億元，年減8.5%，每股純益為5.99元；2019年前11個月累計營收為36.2億元，較2018年同期減少9.9%。

泰國柬埔寨

延伸閱讀

反滲透法三讀通過 陸學者：對台灣民眾傷害毫不...

又見泰國麻疹境外移入病例 發病第10天才確診

年逾50歲、孕婦、教保員…元旦起都可打公費流...

泰國減塑 2.5萬通路元旦起不提供免費塑膠袋

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

營業秘密法三讀修正通過 新增偵保令防杜洩密

2019-12-31 16:32

2019國際油價大漲24％ 石化族群卻無感？

2019-12-31 18:01

109年勞動新制一次看！基本工資23800元 183萬人受惠

2019-12-31 17:31

2020年度經濟關鍵字 部長沈榮津選擇「回」

2019-12-31 16:35

華映破產欠薪 墊償基金撥款7.84億元

2019-12-31 16:18

協和發電廠暫時告別 燃氣機組計畫2025年新協一機商轉

2019-12-31 15:06

勞保國保年金 1月22日提早入帳

2019-12-31 14:55

11月製造業景氣 結束連12藍

2019-12-31 14:55

2020躉購費率拍板 離岸風電不到1年降7.6％

2019-12-31 14:55

370萬人勞保、國保這些給付 都提早在過年前發了

2019-12-31 14:18

宣明智：明年仍是變動的一年 中美貿易戰讓台商彎道超車

2019-12-31 12:02

再生能源躉購2020費率拍板 離岸風電費率大降7.6%

2019-12-31 11:00

全台唯一重油協和電廠今1、2號機除役封爐 改燒天然氣

2019-12-31 10:35

開貶彈升 新台幣30元破了

2019-12-31 09:22

求才…不動產空缺率 各產業最高

2019-12-31 00:38

名家觀點／美中協議下的四個沒變

2019-12-31 00:26

財部挺太陽光電 釋七筆土地

2019-12-31 00:23

明年來台旅客估逾1,200萬

2019-12-31 00:21

不動產回溫 人才缺很大

2019-12-31 00:19

中信LINE Pay卡 衝破300萬張

2019-12-31 00:17

經部：RCEP影響出口 尚難評估

2019-12-31 00:11

短期加入RCEP機會不大 專家：台灣恐被邊緣化

2019-12-31 00:08

缺工現象增...3.9萬個職位 晾7個月找不到人

2019-12-30 23:22

國產署釋太陽光電用地 保證有饋線成最大誘因

2019-12-30 23:17

100人以上企業應聘雇或特約醫護 2020年元旦上路

2019-12-30 20:39

主計總處：近3.9萬個空缺 已高掛逾七個月

2019-12-30 20:03

主計總處：營建不動產景氣佳 空缺數增幅大

2019-12-30 19:14

陸客縮減 11月來台觀光客未達百萬

2019-12-30 18:06

台美數位經濟論壇 美拉攏台灣防堵華為

2019-12-12 00:20

說大聯大收購文曄是壟斷？可能是今年最大的笑話！

2019-12-31 07:00

反收購！祭壟斷條例：文曄是蠢還是壞？

2019-12-30 12:00

大聯大收購文曄為壟斷？原廠都尷尬了!!!

2019-12-30 12:00

(大聯大併購文曄) 請問大聯大公開説明書是否隱匿不實？

2019-12-30 10:49

依法論法，大聯大收購文曄股權案不算結合

2019-12-30 07:00

公平會前委員張宏浩: 由大聯大公開收購文曄事件談競爭法的結合管制

2019-12-27 11:30

【大聯大併購文曄】論結合管制之立場，分析市場影響

2019-12-27 10:30

大聯大資本兵臨城下，高喊「反壟斷」會是文曄最後的擋箭牌嗎？

2019-12-27 07:00

盼P2P實現普惠金融 投資人安心進場創造三贏

2019-12-27 00:00

市場、股東與公開收購-談大聯大收購文曄

2019-12-26 07:00
看更多

熱門文章

370萬人勞保、國保這些給付 都提早在過年前發了

2019-12-31 14:18

被動元件LTCC搶手 台廠大補

2019-12-31 01:22

國內第一張 身障綜合險開賣

2019-12-31 00:17

新台幣強升 衝向2字頭

2019-12-31 00:04

亞幣走升…台幣飆1年半新高 步步進逼2字頭

2019-12-31 00:48

5G標金飆破800億 中華電霸氣回：比預期稍多一點

2019-12-31 13:49

AirPods Pro熱銷 台鏈春節趕工

2019-12-31 01:18

失速列車！5G競標煞不住 標金突破800億元大關

2019-12-31 09:44

眾達黃日燦 轉戰裕隆集團

2019-12-31 00:22

全台唯一重油協和電廠今1、2號機除役封爐 改燒天然氣

2019-12-31 10:35

再生能源躉購2020費率拍板 離岸風電費率大降7.6%

2019-12-31 11:00

開貶彈升 新台幣30元破了

2019-12-31 09:22

不動產回溫 人才缺很大

2019-12-31 00:19

2020六科技變革 翻轉生活

2019-12-31 00:45

從手機到車用…都需要LTCC

2019-12-31 01:19

破2000元的5G資費，你會埋單嗎？用囚徒困境，看懂為何台灣5G標金會飆破天價

2019-12-31 12:15

中信LINE Pay卡明年權益微調 部分特店消費增回饋門檻

2019-12-31 01:26

台銀美元牌告價 重返29

2019-12-31 00:03

遠航內部信稱張綱維簽讓渡同意書？遠航副總：一無所知

2019-12-31 19:37

公股銀：五大科技業 明年亮點

2019-12-30 23:28

金管會公布財管新方案 估兩兆活水進台股

2019-12-31 17:18

世界先進評估跨足晶圓薄化 昇陽半宜特恐添勁敵

2019-12-31 12:28

金管會推出媲美星港財管方案！15項開放措施2020上半年上路

2019-12-31 16:35

109年勞動新制一次看！基本工資23800元 183萬人受惠

2019-12-31 17:31

缺工現象增...3.9萬個職位 晾7個月找不到人

2019-12-30 23:22

華映破產欠薪 墊償基金撥款7.84億元

2019-12-31 16:18

郭台銘：過去一年學習很多 和台灣鄉親感情變更好

2019-12-31 14:23

2019國際油價大漲24％ 石化族群卻無感？

2019-12-31 18:01

央行穩匯 重啟「柳樹理論」

2019-12-31 00:03

非蘋較勁 三星無線藍牙耳機新品亮相

2019-12-31 01:17

匯市封關央行守住30元！新台幣年升6.27角 升幅2.08％

2019-12-31 16:19

宣明智：明年仍是變動的一年 中美貿易戰讓台商彎道超車

2019-12-31 12:02

「煞不住」5G競標熱度不減 直逼800億

2019-12-31 00:24

千億大律師黃日燦 併購成績斐然

2019-12-31 00:16

管控風險 黃日燦：裕隆最痛苦時間已過

2019-12-31 00:47

協和發電廠暫時告別 燃氣機組計畫2025年新協一機商轉

2019-12-31 15:06

鴻海將發62億元公司債 償還短期負債

2019-12-31 00:52

跨年夜搶錢 一級戰區超商、百貨拚場

2019-12-31 00:20

5G競標「停不了」總標金近820億

2019-12-31 14:55

記憶體迎春燕 法人：明年供需反轉

2019-12-31 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top