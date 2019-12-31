因應美中貿易戰 商億與大陸廠於柬埔寨成立合資公司

商億董事長謝智通。記者何秀玲／攝影 分享 facebook

商億-KY（8482） 31日公告，公司董事會決議通過重要子公司Shayne International Holdings Limited於柬埔寨成立合資公司；以及通過子公司Shayne International Holdings Limited 對泰國孫公司增資案，柬埔寨和泰國也將是2020年成長的新動能。

商億為銷美全球頂級家具大廠，由於商億的美國客戶占公司超過九成，為因應美中貿易戰不確定性以及關稅問題，2018年底新增泰國基地，2019年則前進柬埔寨，生產全新產品床墊。

為配合柬埔寨孫公司發展需求，董事會決議透過子公司Shayne International Holdings Limited與杭州恆達海綿有限公司合資設立新公司，並在不超過美金1,000萬元範圍內，投資取得新公司40%股權。

商億董事長謝智通說，柬埔寨方面，是與大陸的海綿廠共同成立合資公司，該海綿廠也是床墊的上游，是看到大陸床墊銷美完全停止的商機。

因大陸床墊被美國課反傾銷稅達150%，所以銷美大廠多數已轉移至越南、泰國、印尼、柬埔寨、馬來西亞等國，所以商億也決定到柬埔寨巴域工業區設新廠，以銷往美國的中檔市場。

謝智通表示，床墊為公司的新產品，將在今年6月試生產，8至9月正式生產。另外，會增資泰國孫公司的原因，是因泰國的廠房本來是用租的，已經試營運一年，後來買下，泰國廠也將擴大生產。

目前商億原有訂單90%依然在大陸製作，他才能保證交貨期，泰國占10%，而柬埔寨的床墊則是商億全新的產品。

商億2019年前三季財報，累計營收29.7億元，稅後純益6.61億元，年減8.5%，每股純益為5.99元；2019年前11個月累計營收為36.2億元，較2018年同期減少9.9%。