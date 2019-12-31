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2019風雲債券基金 聯博美國收益基金吸金646億元

2019-12-31 18:23經濟日報 記者張瀞文／即時報導

2019年最亮眼的債券基金首推聯博美國收益基金，連11個月都是淨流入，累計2019年前11個月淨流入金額已高達新台幣646億元，在所有境內外股債基金中最吸金，在2019年也交出9.5%的出色漲幅。

債券基金投資人對聯博這家投信並不陌生，聯博旗下擁有國人長年來最愛的基金，也就是聯博全球高收益債券基金。這檔基金布局多元，持債逾千檔，雖然配息率不是最高，但中長期績效穩健，吸引國人持有金額超過4,100億元，在2019年前11個月也吸金538億元，僅次於聯博美國收益基金。

聯博美國收益基金是2019年的最大吸金器，勝過長年冠軍聯博全球高收益債券基金，主要原因在於這檔基金大多為投資等級債，目前基金的平均信評為A-。在2019年，美國聯準會（Fed）降息，美國公債殖利率下跌，投資級債券也受惠。另外，這檔基金年化配息率達5%，雖然低於高收益債券基金的6.6%，但也很有吸引力。

另外，聯博美國收益基金100%持有美元計價債券，避開匯率風險。基金有近八成布局美國，債券種類以美國公債占近25%最多，高收益債占18%。聯博美國收益基金在國內都熱賣，基金規模從2018年底的3,311億元，大幅成長到2019年11月底的8,246億元，主要來自於資金的淨流入。

即使台灣投資人大買特買，但持有聯博美國收益基金比重仍只有18.8%，在國人最愛的前七大債券基金中比重最低。目前國人持有這檔基金達1,552億元，為國人第四熱愛的基金，前三名為聯博全球高收益債券、安聯收益成長、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金。

債券吸金

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