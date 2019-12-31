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2019國際油價大漲24％ 石化族群卻無感？

2019-12-31 18:01經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

國際油價全年逆勢大漲，布蘭特原油價格從2018年底的每桶53.8美元，漲到201...
國際油價全年逆勢大漲，布蘭特原油價格從2018年底的每桶53.8美元，漲到2019年底封關為66.67美元，年漲幅24%，創下三年來最大漲幅。路透社
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2019年封關，國際油價全年逆勢大漲，布蘭特原油價格從2018年底的每桶53.8美元，漲到2019年底封關為66.67美元，年漲幅24%，創下三年來最大漲幅，但石化族群無感。

石化業者分析，今年油價上漲因素很多，包括中東的地緣政治風險，像是9月沙烏地阿拉伯最大的煉油設施遭遇空襲，一度刺激油價飆出逾十年的最大單日漲幅，另外OPEC（石油輸出國家組織）擴大減產，也支撐油價居於高檔。

另外去年第4季美中貿易戰爆發，國際油價短短一個多月從每桶86美元一度跌破50美元，使去年底的油價基期偏低，也是今年油價看起來漲幅較大的主因。

惟相較於國際油價有撐，中下游石化品價格則幾乎全倒，以石化最重要的原料乙烯為例，價格從前年底的每噸940美元，跌到去年封關750美元，跌幅超過兩成，比起前年的高點1,400美元更是不可同日而言。

中油總經理李順欽坦言，自己入行這麼久，從沒看過乙烯價格這麼低，今年乙烯價格一度跌到每噸600多美元，甚至比其他下游石化品還便宜、比苯還便宜。過去輕油裂解廠的終極目標，就是追求乙烯產出的最大化，但現在貢岩油太便宜了，打破過去經驗。

除了乙烯，2019年各項石化品的價格幾乎全倒，丙烯年跌幅13%，EG（乙二醇）跌幅15%，PX（對二甲苯）跌幅14%，PTA（純對苯二甲酸）年跌幅24%，丙二酚跌幅也有12%，跌幅全超過一成。由於2020年大陸、美國、中東都還有大量石化新增產能將陸續開出，法人對於石化業景氣仍保守看待。

國際油價乙烯

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