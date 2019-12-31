營業秘密法三讀修正通過 新增偵保令防杜洩密

中央社 分享 facebook 立法院院會今（31）日在年底最後一刻，三讀通過科技業企盼已久的《營業秘密法》部分條文修正案。修法後，新增俗稱「科技業條款」的「偵查內容秘密保持命令」制度，賦予檢察官在偵查相關案件時，可對偵查內容核發秘密保持令，避免營業秘密二度洩密，提高受侵害者提告意願。

立法院院會今日召開今年最後一次院會，在經過朝野各黨團的表決大戰與輪番發言後，先完成處理《反滲透法》三讀作業後，隨後進入營業秘密法的三讀程序。今日院會處理營業秘密法版本，為民進黨立委鄭運鵬所提案之版本。

三讀條文在本法新增「偵保令」制度，也被稱為「科技業條款」，主要是針對近年來，屢屢發生以半導體業為主的科技業洩密情事，例如許多科技業員工跳槽後，帶走公司機敏資料，但業者擔憂若興訟，恐反在偵查過程中再次洩密，故無高意願尋求法律途徑解決。

在修法後，不只法院能在營業秘密相關案件「起訴後」發出「秘密保持命令」，也讓檢察官得以在「起訴前」，亦即案件偵查過程中，認為若有必要，即可針對原告與被告及相關人員發出偵保令，三讀後新增條文不僅對科技業，也對其他行業能發揮同樣作用。

鑑於政府發現不少台灣企業的營業秘密可能外流至大陸，立委鄭運鵬去年提案修正營業秘密法，修法除增訂偵保持令制度，也新增了「違反秘密保持令罪」，以三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣100萬元以下罰金的刑責，杜絕營業機密在偵辦過程二度洩密。

此外，若營業秘密案件兩造雙方的相關人員，在案件偵辦、審理過程中違反偵保令，將案件相關的營業秘密外洩，除了要負起刑責以外，營業秘密受侵害者，也可另外提出民事訴訟，以進一步確保其營業秘密與權益。