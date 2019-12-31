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SARS疫情捲土重來？台灣疾管署、疫苗廠備戰

2019-12-31 15:51經濟日報 記者陳書璿／即時報導

大陸武漢近期爆發疑似SARS的非典型肺炎疫情，根據大陸官方公布，有27例出現非典型肺炎症狀，其中七例為重症、兩例已出院。台灣衛福部疾管署今（31）日指出，上述疫情暫未能確定為SARS，未來若確認，將啟動防疫作戰計畫、成立跨部會指揮中心，甚至與國內疫苗廠、藥廠合作防疫計畫。

疾管署指出，根據武漢官方公告資訊顯示，目前爆發的非典型肺炎疫情，尚且沒有明顯人傳人現象，也無醫護人員感染，另外，重症人員比率也不到三成，與典型SARS高傳染性、重症可能逾半的特徵不符，因此仍無法判定為SARS。

對於防疫，疾管署説，由於目前仍在疫情警戒階段，該署會嚴密監控其進程，若證實為SARS，疾管署將啟動防疫作戰計畫，上報行政院主導，由衛福部統籌、跨部會聯合成立防疫指揮中心，啟動防疫作戰機制。

疾管署強調，料敵從寬、禦敵從嚴，也不一定非得確認為SARS才啟動全國防疫機制，只要有可能的徵象，疾管署也會審慎評估提前啟動。

在疫苗、藥品供給方面，疾管署表示，以SARS來說，目前尚無特效藥，僅能用「支持性療法」，若國內藥廠有開發相關疫苗、藥品，疾管署也不排除透過法定程序，與各家生技公司合作，開發緊急應用品項。

在疫苗開發方面，台灣自2003年SARS疫情絕跡後，其後十餘年並無相關狀況傳出，因此2003年國光生技受政府所託開發的SARS疫苗，也僅開發到臨床前，並未進入臨床試驗。國光表示，目前技術仍在，開發程序隨時可以重啟。

至於另外一家疫苗廠高端疫苗則表示，該公司雖沒有開發SARS疫苗，但該公司擁有全台唯一PIC/s GMP認證可商業量產的細胞培養疫苗廠，可供因應緊急疫情需要，而細胞培養也是SARS疫苗製造的主流方法之一，若一旦台灣有需要，高端也願意貢獻自己的產能。

SARS疫苗

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