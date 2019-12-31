協和發電廠暫時告別 燃氣機組計畫2025年新協一機商轉

台電協和發電廠1、2號機，今晚解聯封爐停止發電，協和發電廠將改燃氣機組，計畫2025年7月新協一機商轉。圖／協和發電廠提供 分享 facebook 台電協和發電廠副廠長簡明利今天指出，1、2號機目前發電量分別為每小時發電14.4萬度、14.5萬度，今晚解聯封爐停止發電，將辦感恩活動，但「暫時告別，期待再見」，正式除役後，台電積極推動更新改建計畫，將採用高效率燃氣複循環機組，計畫在2025年7月「新協一機」商轉。

台電協和電廠指出，1號機及2號機運轉超過40年，今晚8時起依計畫停機封爐，與在地民眾及台灣社會「暫時告別」。協和發電廠表示，40多年來感謝在地民眾一路相挺，讓電廠能完成「為台灣來電」的重責大任。未來電廠也將全力推動更新改建計畫，期待能以嶄新的面貌與鄉親見面，繼續為台灣帶來光明。

電廠進一步說明，1976年時值台灣經濟起飛時期，該電廠4部機組適時陸續加入供電行列。1983到1992年期間實施「二值制運轉」，白天用電尖峰時發電，晚上用電離峰時解聯。統計協和電廠二值制運轉次數計6446次，節省燃料替代成本65億元以上，對於整體電力系統及台灣經濟奇蹟貢獻良多。

電廠指出，未來協和電廠1、2號機待經濟部核定電業執照換發之後，將正式除役，並積極推動更新改建計畫，將採用高效率燃氣複循環機組，計畫2025年7月「新協一機」商轉。。