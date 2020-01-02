股權收購輿論戰下的依法行政原則

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大聯大公開收購文曄5%到30%的股權，遭到文曄經營層強烈反彈，提出多項質疑，包括一方面強調此公開收購屬於「敵意併購」，二方面也主張此一公開收購構成公平交易法上的結合，需要向公平會提出申報。文曄經營層甚至還大動作按鈴申告，並邀請各學者專家表達意見，發動各種輿論媒體戰。

近一個月來在報章媒體上有許多有關大聯大股權收購案的論述，論者見解不一，有認為本件收購案就是屬於惡意併購，主管機關應該出手阻止，也有認為，本件收購只是非合意，不應任意貼標為惡意併購，混淆交易本質。筆者想指出，輿論的討論當然難免仁智互見，閱聽大眾可以自行判斷是非曲直，不過行政機關依法行政的立場，絕對應該固守，不受影響。

依法行政原則依法行政原則是法治國家的基本大原則。其中，依法行政原則的一個面向，就是當行政機關欲行使公權力，干涉人民的各種自由或財產權，包括私人的市場交易、商業經營時，這種干涉行政，就要嚴格遵守法律保留原則，也就是行政機關一定要有法律明文依據，才能對人民活動進行干預。

在依法行政原則下，立法院在制訂法律時，要盡量符合「法律明確性原則」，對於干涉人民自由或權利越重要的事項，法律就應該制訂的越明確，好讓行政機關能夠遵循；人民也可以在明確的法律規定下，安排自己的各項活動，以免觸法。

解釋法律不能違背文義與體系在依法行政原則下，當法條有模糊解釋空間時，賦予行政機關有部分的判斷餘地；但若法律條文結構與文義規定得很清楚，行政機關的解釋適用空間縮小，也就是行政機關的判斷餘地縮小，法院對行政行為的審查也會變嚴格。

行政機關在解釋適用法律時，可綜合運用各種解釋方法，包括1.文義解釋、2.體系解釋、3.目的解釋、4.歷史原意解釋、5.比較法解釋。但均不能逾越法條文自本身賦予的解釋可能性。當我國法條的文義、體系，已經非常清楚限定了行政機關的權限範圍，解釋的空間就已經很小。縱使學者認為外國法規定的比較好，但已經逾越了解釋我國法律的可能性，執法者還是要秉持依法行政原則，對法條做出最正確的解釋與適用。

公平法已經明白規定結合定義與申報門檻對於收購他事業股權30%是否算是需要向公平會申報結合許可，筆者日前曾經投書媒體，指出由於我國公平法的法條文義與體系結構與外國法均有明顯不同。公平交易法第10條第2款已經明文寫出收購股權超過三分之一者，才需要申報，大聯大公開收購文曄30%的股權，並沒有達到第10條第2款的「三分之一」要件，不符合結合定義。

在輿論的討論中，支持本件應屬結合的學者指出，日本、美國、歐盟的結合申報門檻，並沒有如我國明確規定股權三分之一以上，而可能更低；故認為我國公平會應該跟外國看齊，也應該將股權收購低於三分之一者，解釋為需要做結合申報。但是，若採取這種外國法解釋，已經直接抵觸了我國法律「三分之一以上」的明文規定。

第10條第2款走不通，支持本件應屬結合的學者則進一步建議從公平法第10條第5款的「間接控制他事業」的抽象概念，進行擴張解釋，偷渡外國法概念。但筆者指出，若將第5款擴張解釋為「取得股權未達三分之一」也算是結合，將會淘空第2款的明文規定，違反法律解釋的基本原則。法律解釋有一個基本原則，就是解釋的結果，不能讓某一個法條完全沒有意義。若可擴張解釋第5款，那麼原來的第2款就完全沒有存在意義。

期待主管機關做出明快且符合現行法律意旨的決定在本次公開收購過程中，每天都可以看媒體上雙方發動輿論攻防戰，一來一往，激烈非常。訴諸法律的部分，一般股民不瞭解法律，媒體上每個專家講的都不一樣，更是一頭霧水。這樣的輿論戰，可能會影響股民是否願意將股票賣給大聯大的意願。

不過，主管機關（不論是金管會或公平會）作為專業的執法機關，雖然可參考量輿情，但也不能因輿論影響依法行政基本原則，也不能違背法律解釋的基本原則。因此，期待各主管機關在公開收購精彩的輿論攻防戰下，回歸自己的專業，遵守依法行政原則，做出最正確的決定。