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股權收購輿論戰下的依法行政原則

2020-01-02 07:00文／ 楊智傑 國立雲林科技大學科技法律所教授

圖／shutterstock圖庫
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大聯大公開收購文曄5%到30%的股權，遭到文曄經營層強烈反彈，提出多項質疑，包括一方面強調此公開收購屬於「敵意併購」，二方面也主張此一公開收購構成公平交易法上的結合，需要向公平會提出申報。文曄經營層甚至還大動作按鈴申告，並邀請各學者專家表達意見，發動各種輿論媒體戰。

近一個月來在報章媒體上有許多有關大聯大股權收購案的論述，論者見解不一，有認為本件收購案就是屬於惡意併購，主管機關應該出手阻止，也有認為，本件收購只是非合意，不應任意貼標為惡意併購，混淆交易本質。筆者想指出，輿論的討論當然難免仁智互見，閱聽大眾可以自行判斷是非曲直，不過行政機關依法行政的立場，絕對應該固守，不受影響。

依法行政原則
依法行政原則是法治國家的基本大原則。其中，依法行政原則的一個面向，就是當行政機關欲行使公權力，干涉人民的各種自由或財產權，包括私人的市場交易、商業經營時，這種干涉行政，就要嚴格遵守法律保留原則，也就是行政機關一定要有法律明文依據，才能對人民活動進行干預。

在依法行政原則下，立法院在制訂法律時，要盡量符合「法律明確性原則」，對於干涉人民自由或權利越重要的事項，法律就應該制訂的越明確，好讓行政機關能夠遵循；人民也可以在明確的法律規定下，安排自己的各項活動，以免觸法。

解釋法律不能違背文義與體系
在依法行政原則下，當法條有模糊解釋空間時，賦予行政機關有部分的判斷餘地；但若法律條文結構與文義規定得很清楚，行政機關的解釋適用空間縮小，也就是行政機關的判斷餘地縮小，法院對行政行為的審查也會變嚴格。

行政機關在解釋適用法律時，可綜合運用各種解釋方法，包括1.文義解釋、2.體系解釋、3.目的解釋、4.歷史原意解釋、5.比較法解釋。但均不能逾越法條文自本身賦予的解釋可能性。當我國法條的文義、體系，已經非常清楚限定了行政機關的權限範圍，解釋的空間就已經很小。縱使學者認為外國法規定的比較好，但已經逾越了解釋我國法律的可能性，執法者還是要秉持依法行政原則，對法條做出最正確的解釋與適用。

公平法已經明白規定結合定義與申報門檻
對於收購他事業股權30%是否算是需要向公平會申報結合許可，筆者日前曾經投書媒體，指出由於我國公平法的法條文義與體系結構與外國法均有明顯不同。公平交易法第10條第2款已經明文寫出收購股權超過三分之一者，才需要申報，大聯大公開收購文曄30%的股權，並沒有達到第10條第2款的「三分之一」要件，不符合結合定義。

在輿論的討論中，支持本件應屬結合的學者指出，日本、美國、歐盟的結合申報門檻，並沒有如我國明確規定股權三分之一以上，而可能更低；故認為我國公平會應該跟外國看齊，也應該將股權收購低於三分之一者，解釋為需要做結合申報。但是，若採取這種外國法解釋，已經直接抵觸了我國法律「三分之一以上」的明文規定。

第10條第2款走不通，支持本件應屬結合的學者則進一步建議從公平法第10條第5款的「間接控制他事業」的抽象概念，進行擴張解釋，偷渡外國法概念。但筆者指出，若將第5款擴張解釋為「取得股權未達三分之一」也算是結合，將會淘空第2款的明文規定，違反法律解釋的基本原則。法律解釋有一個基本原則，就是解釋的結果，不能讓某一個法條完全沒有意義。若可擴張解釋第5款，那麼原來的第2款就完全沒有存在意義。

期待主管機關做出明快且符合現行法律意旨的決定
在本次公開收購過程中，每天都可以看媒體上雙方發動輿論攻防戰，一來一往，激烈非常。訴諸法律的部分，一般股民不瞭解法律，媒體上每個專家講的都不一樣，更是一頭霧水。這樣的輿論戰，可能會影響股民是否願意將股票賣給大聯大的意願。

不過，主管機關（不論是金管會或公平會）作為專業的執法機關，雖然可參考量輿情，但也不能因輿論影響依法行政基本原則，也不能違背法律解釋的基本原則。因此，期待各主管機關在公開收購精彩的輿論攻防戰下，回歸自己的專業，遵守依法行政原則，做出最正確的決定。

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