再生能源躉購2020費率拍板 離岸風電費率大降7.6%

經濟部能源局今（31）日表示，109年度再生能源電能躉購費率完成審定，相關費率將自109年1月1日適用，公告資料主要差異為陸域小型風電1-30kW級距躉購費率因運維成本資訊而調升至每度7.7998元，其餘各類再生能源皆與草案相同。

其中，生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率皆較108年度調漲1%至4%不等；地熱發電維持108年度水準；太陽光電為鼓勵家戶屋頂設置，1-20kW級距的降幅為各級距最小；陸域大型風電及離岸風電，則反映技術進步及兼顧國際發展趨勢，進行審定調整。

其中，離岸風電躉購費率由今年的每度5.516元調降至5.0946元，僅不到一年，風電費率降幅高達7.6%。

此外，經濟部今日也預告明年太陽光電躉購費率介於每度3.9408元至5.7788元，相較今年降幅介於0.34至2.44%，其中1-20kW級距躉購費率為鼓勵家戶屋頂設置太陽光電，經兩次審定會討論後，費率由每度5.7983元降至每度5.7788元，降幅為各級距最小。生質能、廢棄物及小水力發電躉購費率微幅調漲1%至4%不等。

經濟部表示，109年度躉購費率審定作業經108年12月25日審定會第3次會議討論做出決議。其中，針對陸域小型風電1-30kW級距躉購費率部分，納入可佐證的運維費用資訊後，調整躉購費率，由預告的每度7.7916元調升0.0082元至每度7.7998元，其餘各類再生能源皆與草案相同。