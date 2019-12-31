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全台唯一重油協和電廠今1、2號機除役封爐 改燒天然氣

2019-12-31 10:35聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

全台唯一使用重油發電的協和電廠，1號、2號機組運轉已超過40年。延役至今年確定在今年除役，今晚8點市長林右昌將到電廠見證1、2號機組封爐。3、4號機組台電預定在2024除役。台電規畫填海造陸新設2部燃天然氣機組替代，但地方認為衝擊生態及漁場，在環境影響說明會中有爭議。

全台唯一燒重油發電協和電廠，今晚1、2號機除役封爐。圖／報系資料照片
全台唯一燒重油發電協和電廠，今晚1、2號機除役封爐。圖／報系資料照片
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基隆市議會市政考察今年3月曾到台電協和發電廠，了解空氣汙染控制及轉型「天然氣」廠規畫時都憂心有安全疑慮，且恐破壞生態影響漁民生計。協和發電廠表示，更新改建計畫擬把原來燃燒重油改為天然氣，目前進行二階環評，完成後以替代能源成本而言，未來每天省下1200萬元。台電說，不會影響漁民生計。

市府環保局指出，汙染主因是因使用含硫分0.5%液體燃料，硫氧化物、氮氧化物排放量是全市最大，經過燃料改善、製程改善和管未處理，近3年硫氧化物、氮氧化物排放強度逐年下降。

地方認為，改為天然氣後「安全問題」很重要，尤其作業船隻進出是否會影響生計？漁民憂心未來是否衝擊生態及漁場。

台電指出，目前改天然氣工程正在進行二階環評，會廣納各方意見及進行各項應有程序，安全無虞下進行改建工程。協和發電廠廠指出，目前以環保優先，穩定供電原則下維持機組運作和維護空氣品質，未來改為天然氣後，會以國際最新的國際技術確保空氣品質。改燒天然氣後，新機組發電成本每度2.27元，較目前燃油機組每度4.24元低很多，每天可省1200萬元。

協和火力發電廠位於基隆市，係民國61年為配合政府經濟建設所增加之用電需求及提高供電可靠度而興建之電廠，建置有4部全燃重油機組，每部機組之裝置容量為50萬瓩，合計共200萬瓩，於民國74年完工。1、2號機組民國66年商轉，3號機組民國69年商轉，4號機組民國74年商轉。

台電指出，為維持區域供電穩定度及因應長期電力負載成長及改善基隆空氣品質，擬定協和發電廠更新改建計畫，今年1月台電在地方召開環境影響公開說明會。

目前台電規畫更新改建為2部總容量200到260萬瓩複循環燃氣機組，將搭配最先進的環保技術，可大幅減少粒狀汙染物、硫氧化物及氮氧化物之排放。 未來規畫使用天然氣為燃料，採用低氮氧化物燃燒器及選擇性觸媒還原技術，符合最佳可行控制技術BACT。

台電說明將設置2座16萬公秉LNG儲槽用地及氣化設施等附屬設施，並將新建西防波堤615公尺，水深介於─37到─38公尺，新建東防波堤400公尺，水深介─42到47公尺。LNG碼頭位於西防波堤內側，可靠177000立方公尺級LNG船。後續環境影響評估工作將依據範疇界定會議委員會決議事項，進行補充調查。

台電計畫未來把協和發電廠規畫成融合生態、低碳、半開放式觀光特色電廠，並採取公開競圖方式進行景觀規畫，結合外木山漁港與基隆港共榮發展。

全台唯一燒重油發電協和電廠，今晚1、2號機除役封爐。圖／報系資料照片
全台唯一燒重油發電協和電廠，今晚1、2號機除役封爐。圖／報系資料照片
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火力發電廠台電

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