開貶彈升 新台幣30元破了

新台幣今天早盤以30.150元兌1美元，貶值1.5分開出。

新台幣昨天棄守30.200元關卡，以30.135元兌1美元作收，升值6.8分；今早開盤小幅貶值之後，立刻反彈升值，盤中一度升破30元整數關卡價位，來到29.996元價位。