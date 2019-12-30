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IPO家數創新低 資誠：2020年觸底反彈

2019-12-30 21:43經濟日報 記者程士華／即時報導

2019年台灣IPO家數為39家，資誠審計營運長梁華玲今（30）日指出，從新增家數來看，此數字可說是創近五年新低，不過也由於和潤、緯穎、東捷等大魚浮現，集資額表現並不差。預估2020年台灣資本市場，總家數回升至50家規模，將受惠於5G及AI技術落地，帶動製造業與高科技產業IPO成長。

資誠聯合會計師事務所今日舉辦「2020 IPO市場趨勢暨全球經濟展望」記者會，回顧2019年台灣資本市場，包含櫃轉市在內，全台上市櫃新掛牌家數共39家，比起2018年減少23家，減幅37%；不過集資金額方面達到280億元，相較於2018年不減反增，成長45億元、增幅19%。

資誠審計市場發展長林一帆表示，今年台灣IPO市場的集資表現，主要受惠於和潤、緯穎、東捷等大型集團的操作，集團將表現良好的子公司分拆掛牌，或是將旗下轉投資公司上市櫃，一方面可為集團取得更多資源，也為台灣資本市場帶動強大動能。

分析各個產業的IPO表現，林一帆指出，過去幾年確實看見不少生技新藥的大案，但隨著精準醫療、長照等最新趨勢發展，資通訊產業也開始跨足進入生技醫療領域；同時，今年更看得到許多電子電機、傳產子公司再分拆上市櫃的案例。

展望2020年表現，林一帆指出，5G及AI技術等落地應用，將帶動資本市場的強勢成長，台灣不僅將迎來5G正式商轉，AI技術也將軟硬整合，帶動製造業及高科技產業，讓台灣的智慧製造往下一階段邁進。

至於美中貿易戰對未來的資本市場影響，資誠市場業務發展長林鈞堯表示，過去「中國製造、全球布局」的局面已經不同，現在要到台商想進到中國大陸IPO，資本門檻並不低；同時，在香港政經局勢不穩的情況下，許多台商與外資開始考慮新加坡資本市場，然而就資金流動性而言，台灣表現並不亞於新加坡。

梁華玲強調，相較於鄰近其他資本市場，在台灣以SPO募資，具有成本低、透明等優勢；觀察2019年台灣上市櫃企業SPO表現，總金額不含公司債的部分，就達到1,214億元，顯示企業再籌資的管道暢通，資金動能足夠，這也是台灣資本市場吸引人的特點之一。

資本市場IPO資誠

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