主計總處：近3.9萬個空缺 已高掛逾七個月

主計總處強調「空缺」並不完全等同於缺工，也包含人員離退等流動因素及景氣波動影響。不過，根據主計總處30日發布工業及服務業空缺統計，在今年8月底的22.1萬個空缺中，有近3.9萬個空缺已經高掛七個月以上。

主計總處說明，「空缺（Job opening）」主要用於呈現當時勞動需求狀況或就業機會，但空缺並不完全等同於缺工，廠商空缺逾半來自員工離職、退休等人員流動因素，但景氣波動、產業結構改變等經濟面因素也會影響空缺數變動。

也就是說，「空缺」可能反應景氣好導致用人增加，也可能反映工作條件不佳導致缺工狀況。

而觀察今年8月底的22.1萬個空缺，其中6.6萬個為近一個月內的新增空缺，可能主要為員工離職退休所產生。不過，卻也有近6.7萬個空缺已逾三個月都求才無門，更有3.9萬個職位空缺，已經高掛七個月以上，且年增7,370個最多，主計總處官員也坦言，當中包含一定程度的缺工現象。

既然廠商有職位空缺的需求，便可進一步觀察廠商願意提供之最低僱用薪資，今年服務銷售類的求職者，期待薪資為29,184元，而廠商願意提供的薪資只有27,887元；操作勞工方面，求職者期待30,842元，然而公司只願給予28,460元；至於技術人員，求職者期待34,576元，但公司也只提供31,519元。