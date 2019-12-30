國有地標租做光電 明年首波釋出七宗土地

財政部國產署今（30）日表示，初步盤點後，預計明年首波將釋出七宗土地標租，供設置太陽光電發電設備使用，合計共約11公頃，最大一塊標的位於嘉義縣大林鎮。國產署表示，今年標租兩批共四宗土地，全數標脫，反應良好，四宗合計每年售電收入近5,000萬元，入賬國庫的回饋金約581萬元。

國產署主秘王彩葉表示，這七宗土地分別位在新竹縣、苗栗縣、台中市、雲林縣、嘉義縣及高雄市，區位及基地條件俱佳，預計明年2月陸續標租，供業者評估設置太陽光電發電設備使用，屆時歡迎踴躍投標。

目前初步盤點的七宗土地中，有兩宗位於嘉義縣大林鎮，這兩宗土地分別約3.5公頃、2公頃，也是這一批土地中最大的兩塊，使用分區皆為特定專用區特定目的事業用地。

王彩葉表示，盤點出的七宗土地仍需經陳核，未來國產署也會持續盤點適合標的，釋出國有非公用土地，支持國家綠能政策。

王彩葉指出，去年起至今年底，國產署透過標租、申請開發、委託經營、委託改良利用等「四路並進」，提供國有非公用土地設置太陽光電，已提供逾600公頃土地。

其中標租是今年新增的管道，今年國產署修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，並發布相關作業規定，開放國有地可開放民間「標租」作為發展太陽光電發電設施的基地。

而今年推出兩批共四宗招標案，全數標脫，裝置容量約9MW（百萬瓦），不僅業者預計每年售電收入合計可達近5,000萬元，另國庫也可收取回饋金約581萬，成果相當亮眼，

另外，是民眾主動向國產署申請開發，民間若看中適合進行太陽光電開發的土地，可向國產署申請審核，目前共15案，約233公頃，裝置容量約156MW。

至於委託經營目前共一案，委託對象主要是台電，已提供面積共205公頃，裝置容量150MW；委託改良利用目前共兩案，分別位於嘉義縣、屏東縣，裝置容量約125MW。