新南向再傳佳績 2019年工程案件得標件數創新高

行政院公共工程委員會今（30）日指出，截至2019年底，新南向區域工程案件得標數總計41件、金額264億元，為近年最高，其中中小企業得標件數也高達19件，也是近年最高，顯示政府各項協助廠商暢通人流、金流、資訊流，並側重輔導中小企業的措施，已發揮成效。

工程會指出，工程會副主委顏久榮今日主持「工程產業全球化平臺第12次會議」，工程會今年針對業界建言滾動檢討相關協助輔導措施，例如完成公共工程結算驗收證明書及金質獎獎狀英文版，並函請各工程主辦機關配合業者需求開具英文證明文件，另也完成技師證書中英文雙語化，以利海外業主瞭解我國工程業者專業能力。

工程會表示，依「新南向『公共工程』潛力領域工作計畫」，工程會透過「工程產業全球化平臺」整合各部會資源，除由主管部會籌組海外工程輸出團隊，爭取新南向市場基礎建設商機外，並以暢通人流、金流及資訊流各項措施做為工程輸出團隊的後勤支援，如拓點補助、商情蒐集、融資授信、法規鬆綁、人才培育等。

工程會以本次工程產業全球化平臺盤點，今年度於新南向區域得標工程件數41件，高於2016年、2017年及2018年的10件、17件及37件，寫下近年最佳成績，得標金額約264億元，保持在250億元以上，得標類型包括流域防洪管理、水土保持工程、電廠及石化廠統包案等。

工程會指出，得標工程地點遍布越南、印尼、印度、菲律賓、新加坡、柬埔寨、緬甸、紐西蘭及馬來西亞等國，無論是得標案件類型或案件分佈地點都呈現擴散現象，足見政府推動新南向工程輸出的政策已逐漸發酵。

工程會提醒，明年度補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫已於今年12月30日公告開跑，凡有意願開拓海外工程市場的我國工程技術顧問公司、技師事務所，都可單獨或多家聯合提出申請，而營造業、建築師事務所或測繪業，可聯合工程技術顧問公司或技師事務所提出申請。