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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

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資誠：2020資本市場有4大利多 2大變數

2019-12-30 16:32聯合報 記者沈婉玉／即時報導

審計服務市場發展長林一帆表示，2020年將是「向上轉折」的關鍵年，台灣成為貿易戰火下台商移轉產能的首選，總統大選後政經環境將進入下一個局勢，2020年台灣資本市場有4大利多，包括5G及AI落地應用、資金匯回專法、家族企業永續經營及政策誘因，預估上市櫃掛牌家數可達50家。

資誠會計師事務所今天舉辦「2020 IPO市場趨勢記者會」。回顧2019年，資誠統計，今年上市櫃首次公開募股（IPO）家數合計為39家，年減37%；在和潤、緯穎等大案帶動下，集資金額達280億元，增幅19%。

林一帆指出，5G將於明年正式商轉，許多企業將正式把人工智慧（AI）落地應用，讓台灣的智慧製造往下一階段邁進。台灣企業海外資金匯回在台灣進行各項投資，預計1至2年內可望為台灣資本市場帶來另一波成長動能。

家族企業透過資本市場運作，強化公司治理，保持企業競爭力，可達成永續經營目標。台灣資本市場交易透明、動能佳、IPO成本合宜，較遴近資本市場具優勢，可望吸引海外華商來台掛牌，包括香港、美國及東南亞等地華商。

資誠審計服務營運長梁華玲表示，根據PwC Global Economy Watch最新預測，明年全球GDP成長率預估為3.2%，將繼續保持溫和的步伐，各主要經濟體的經濟成長動力，主要來自寬鬆的貨幣政策以及家庭消費，而不是出口和投資。然而，由於貿易緊張局勢未解，全球經濟整合和貿易量雖有成長，但速度緩慢，將是「慢球化」(slowbalisation)的一年，對全球供應鏈和全球經濟整合帶來挑戰，世界工廠的分工邏輯逐漸消失，改為分散式製造、短鏈供應和區域生產。

林一帆表表示，全球「慢球化」也為2020年台灣資本市場帶來變數，後中美貿易戰的不確定性仍在，在碎鏈時代下，台商為保持競爭力，調整供應鏈布局，仍可能暫緩台商在台上市櫃時程。另外，中國大陸推動的「一帶一路」，將企業產能輸出到沿路各國，近期陸企的產能逐漸填補，增加的產能可能對台商造成影響，也可能為2020年資本市場帶來衝擊。

資誠聯合會計師事務所30日舉辦「2020 IPO市場趨勢記者會」，資誠審計服務市...
資誠聯合會計師事務所30日舉辦「2020 IPO市場趨勢記者會」，資誠審計服務市場發展長林一帆（右）及資誠審計服務營運長梁華玲（左）分享最新資本市場觀察。圖／資誠提供
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資本市場台商資誠

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